phantom_systems написав:Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.
Сравнивать незачем. В конце года биток будет по 4500-5500 - тут согласен с вышеописавшимся. Наиграются и угаснет все.
Ну все же понимают, что уже добыто боле 17 млн. битков. И киты не сильно спешат сливать, значит не все так плохо в перспективе должно быть )) Далее давно наблюдаю и вижу, что в пампе битка замешан и bitmain. Они же понимают, что их "новые" s17 через год будет тяжело продать за дорого (халвинг) Поэтому заранее устроили памп битка, народ активно бросился скупат железо. 04,08,2019 Батч на ноябрь за 2735$
andrein написав:Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.
Що за сигнальна транзакція?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.