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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1552155315541555

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 110
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
48
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:12

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Сравните объёмы падения с 11,5к на 9,5к и текущего подъёма. Как-то вяло, на разворот не похоже. Ночной дамп отыграли и ладно.

Сравнивать незачем. В конце года биток будет по 4500-5500 - тут согласен с вышеописавшимся. Наиграются и угаснет все.

Ну все же понимают, что уже добыто боле 17 млн. битков. И киты не сильно спешат сливать, значит не все так плохо в перспективе должно быть ))
Далее давно наблюдаю и вижу, что в пампе битка замешан и bitmain. Они же понимают, что их "новые" s17 через год будет тяжело продать за дорого (халвинг)
Поэтому заранее устроили памп битка, народ активно бросился скупат железо.
04,08,2019 Батч на ноябрь за 2735$




Зображення

15.08.2019 Подарок на НГ за 2727$
Зображення

ЗЫ. так из истории 0,5 битка :lol:
Зображення
maza5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:30

Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:35

  andrein написав:Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.

Що за сигнальна транзакція?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:45

Альты всё ниже и ниже. Zebra так и сидишь в эфире или вышел задним числом?

  Козак-характерник написав:
  andrein написав:Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.

Що за сигнальна транзакція?

Гуглим "криптопейджинг".
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что ж так риппла то в г0вно окунают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:31

  airmax78 написав:Что ж так риппла то в г0вно окунают?

готуйте кАтлету усереднюватися, згідно методички Зебри :roll:
за цим хламом буду слідкувати для торгівлі відскоку від 0,2 і в районі 0,15 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 04:30

  Козак-характерник написав:
  andrein написав:Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.

Що за сигнальна транзакція?

Кардинальная смена тренда может быть.
Раьньше уже так бывало .
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 07:46

  Витаха написав:Альты всё ниже и ниже. Zebra так и сидишь в эфире или вышел задним числом?


Сижу в эфире, разворот скоро уже.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:01

  Zebra написав:
  Витаха написав:Альты всё ниже и ниже. Zebra так и сидишь в эфире или вышел задним числом?


Сижу в эфире, разворот скоро уже.

По якій ціні купляли? В чому профіт фіксуватимеме? Бітках? Чи $? На якій позначці продаватимеме?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:47

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  Витаха написав:Альты всё ниже и ниже. Zebra так и сидишь в эфире или вышел задним числом?


Сижу в эфире, разворот скоро уже.

По якій ціні купляли? В чому профіт фіксуватимеме? Бітках? Чи $? На якій позначці продаватимеме?

0.0208 до бітка середній закуп. Фіксувати буду в залежності від вартості бітка.
Zebra
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