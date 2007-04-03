таргеты? 250$ будет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 20:43
Додано: Суб 17 сер, 2019 20:50
Сигнальна транзакція сигналізувала про застій... Млявий маніпулька взяв вихідні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:04
Не могу сказать, к доллару не исключаю просадку даже до $50
играю исключительно к битку - не верю в бесконечный хайп по нему, просто идет одна волна, потом интерес угасает, переключается толпа на другой инструмент
эфир значительно более полезная монета, вон даже московские выборы на платформе эфира запилили - Эфириум это не мертвый проект, это недооцененный к биткоину проект
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