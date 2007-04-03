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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1553155415551556

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 110
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
48
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:43

  Zebra написав:
  Витаха написав:Альты всё ниже и ниже. Zebra так и сидишь в эфире или вышел задним числом?


Сижу в эфире, разворот скоро уже.

таргеты? 250$ будет?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:50

  andrein написав:Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.

Сигнальна транзакція сигналізувала про застій... :P Млявий маніпулька взяв вихідні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:04

  Andrew_ написав:
  Zebra написав:
  Витаха написав:Альты всё ниже и ниже. Zebra так и сидишь в эфире или вышел задним числом?


Сижу в эфире, разворот скоро уже.

таргеты? 250$ будет?

Не могу сказать, к доллару не исключаю просадку даже до $50
играю исключительно к битку - не верю в бесконечный хайп по нему, просто идет одна волна, потом интерес угасает, переключается толпа на другой инструмент
эфир значительно более полезная монета, вон даже московские выборы на платформе эфира запилили - Эфириум это не мертвый проект, это недооцененный к биткоину проект
Zebra
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