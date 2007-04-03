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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1553155415551556

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 110
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
48
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:43

  Zebra написав:
  Витаха написав:Альты всё ниже и ниже. Zebra так и сидишь в эфире или вышел задним числом?


Сижу в эфире, разворот скоро уже.

таргеты? 250$ будет?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:50

  andrein написав:Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.

Сигнальна транзакція сигналізувала про застій... :P Млявий маніпулька взяв вихідні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:04

  Andrew_ написав:
  Zebra написав:
  Витаха написав:Альты всё ниже и ниже. Zebra так и сидишь в эфире или вышел задним числом?


Сижу в эфире, разворот скоро уже.

таргеты? 250$ будет?

Не могу сказать, к доллару не исключаю просадку даже до $50
играю исключительно к битку - не верю в бесконечный хайп по нему, просто идет одна волна, потом интерес угасает, пересаживается толпа за другой игровой стол
эфир значительно более полезная монета, вон даже московские выборы на платформе эфира запилили - Эфириум это не мертвый проект, это недооцененный к биткоину проект, который находит реальное применение повсеместно как блокчейн платформа, в отличие от всего остального шлака, типа рипла и eos'а.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 17 сер, 2019 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:09

  Козак-характерник написав:
  andrein написав:Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.

Сигнальна транзакція сигналізувала про застій... :P Млявий маніпулька взяв вихідні.

Это был ложный сигнал. Ждем настоящего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:11

  Zebra написав:
  Andrew_ написав:
  Zebra написав:Сижу в эфире, разворот скоро уже.

таргеты? 250$ будет?

Не могу сказать, к доллару не исключаю просадку даже до $50
играю исключительно к битку - не верю в бесконечный хайп по нему, просто идет одна волна, потом интерес угасает, пересаживается толпа за другой игровой стол
эфир значительно более полезная монета, вон даже московские выборы на платформе эфира запилили - Эфириум это не мертвый проект, это недооцененный к биткоину проект, который находит реальное применение повсеместно, в отличие от всего остального шлака, типа рипла и eos'а.

Че-нить на платформе риппла бы уже запилили. Надоело в нем сидеть, а 65-процентного лося фиксить не хочется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  Andrew_ написав:Че-нить на платформе риппла бы уже запилили. Надоело в нем сидеть, а 65-процентного лося фиксить не хочется.

я тут не один рипло-холдер)))
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:38

  Andrew_ написав:я тут не один рипло-холдер)))

Ну он был обманчиво дешевым и упал в 3 раза. Хотя надо было ждать 10-кратного падения как минимум. И все равно не покупать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:49

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:
  andrein написав:Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.

Сигнальна транзакція сигналізувала про застій... :P Млявий маніпулька взяв вихідні.

Это был ложный сигнал. Ждем настоящего.

Последний раз сигнальная транза 0,0001 была 10 ноября 2018. 13 ноября полетели шустро с 6400 на 3200. Так что посмотрим что будет сейчас.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:57

  andrein написав: Последний раз сигнальная транза 0,0001 была 10 ноября 2018. 13 ноября полетели шустро с 6400 на 3200. Так что посмотрим что будет сейчас.

Хочу щоб дєда відбуцяли і під парашу швиранули... 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:23

  airmax78 написав:
  Andrew_ написав:я тут не один рипло-холдер)))

Ну он был обманчиво дешевым и упал в 3 раза. Хотя надо было ждать 10-кратного падения как минимум. И все равно не покупать.


Отдашь еще в профит, если не будешь суетиться - риппл уже падал с 0,05 доллара в 2014-м до 0,005 в 2017-м, после чего за год взлетал до 3.6. Падение в 10 раз, после чего рост в 700 раз 8)
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