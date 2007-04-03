|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 20:43
Zebra написав: Витаха написав:
Альты всё ниже и ниже. Zebra
так и сидишь в эфире или вышел задним числом?
Сижу в эфире, разворот скоро уже.
таргеты? 250$ будет?
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 20:50
andrein написав:
Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.
Сигнальна транзакція сигналізувала про застій...
Млявий маніпулька взяв вихідні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26717
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1871 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:04
Andrew_ написав: Zebra написав: Витаха написав:
Альты всё ниже и ниже. Zebra
так и сидишь в эфире или вышел задним числом?
Сижу в эфире, разворот скоро уже.
таргеты? 250$ будет?
Не могу сказать, к доллару не исключаю просадку даже до $50
играю исключительно к битку - не верю в бесконечный хайп по нему, просто идет одна волна, потом интерес угасает, пересаживается толпа за другой игровой стол
эфир значительно более полезная монета, вон даже московские выборы на платформе эфира запилили - Эфириум это не мертвый проект, это недооцененный к биткоину проект, который находит реальное применение повсеместно как блокчейн платформа, в отличие от всего остального шлака, типа рипла и eos'а.
Востаннє редагувалось Zebra
в Суб 17 сер, 2019 21:11, всього редагувалось 1 раз.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7088
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:09
Козак-характерник написав: andrein написав:
Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.
Сигнальна транзакція сигналізувала про застій...
Млявий маніпулька взяв вихідні.
Это был ложный сигнал. Ждем настоящего.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31114
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 3645 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:11
Zebra написав: Andrew_ написав: Zebra написав:
Сижу в эфире, разворот скоро уже.
таргеты? 250$ будет?
Не могу сказать, к доллару не исключаю просадку даже до $50
играю исключительно к битку - не верю в бесконечный хайп по нему, просто идет одна волна, потом интерес угасает, пересаживается толпа за другой игровой стол
эфир значительно более полезная монета, вон даже московские выборы на платформе эфира запилили - Эфириум это не мертвый проект, это недооцененный к биткоину проект, который находит реальное применение повсеместно, в отличие от всего остального шлака, типа рипла и eos'а.
Че-нить на платформе риппла бы уже запилили. Надоело в нем сидеть, а 65-процентного лося фиксить не хочется.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31114
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 3645 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30
я тут не один рипло-холдер)))
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:38
Andrew_ написав:
я тут не один рипло-холдер)))
Ну он был обманчиво дешевым и упал в 3 раза. Хотя надо было ждать 10-кратного падения как минимум. И все равно не покупать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31114
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 3645 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:49
airmax78 написав: Козак-характерник написав: andrein написав:
Сегодня прошла сигнальная транзакция 0.0001 btc. На выходных может быть сильное движение.
Сигнальна транзакція сигналізувала про застій...
Млявий маніпулька взяв вихідні.
Это был ложный сигнал. Ждем настоящего.
Последний раз сигнальная транза 0,0001 была 10 ноября 2018. 13 ноября полетели шустро с 6400 на 3200. Так что посмотрим что будет сейчас.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:57
andrein написав:
Последний раз сигнальная транза 0,0001 была 10 ноября 2018. 13 ноября полетели шустро с 6400 на 3200. Так что посмотрим что будет сейчас.
Хочу щоб дєда відбуцяли і під парашу швиранули...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26717
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1871 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:23
airmax78 написав: Andrew_ написав:
я тут не один рипло-холдер)))
Ну он был обманчиво дешевым и упал в 3 раза. Хотя надо было ждать 10-кратного падения как минимум. И все равно не покупать.
Отдашь еще в профит, если не будешь суетиться - риппл уже падал с 0,05 доллара в 2014-м до 0,005 в 2017-м, после чего за год взлетал до 3.6. Падение в 10 раз, после чего рост в 700 раз
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3198
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 755 раз.
- Подякували: 1810 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6681
|1447332
|
|
|18194
|177019443
|
|
|38
|44125
|
|