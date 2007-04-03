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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 сер, 2019 09:25
zРадио написав: airmax78 написав: Andrew_ написав:
я тут не один рипло-холдер)))
Ну он был обманчиво дешевым и упал в 3 раза. Хотя надо было ждать 10-кратного падения как минимум. И все равно не покупать.
Отдашь еще в профит, если не будешь суетиться - риппл уже падал с 0,05 доллара в 2014-м до 0,005 в 2017-м, после чего за год взлетал до 3.6. Падение в 10 раз, после чего рост в 700 раз
Да, главное додержать до иксов
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Додано: Нед 18 сер, 2019 10:51
Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз
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