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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1554155515561557

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 110
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
48
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:25

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Andrew_ написав:я тут не один рипло-холдер)))

Ну он был обманчиво дешевым и упал в 3 раза. Хотя надо было ждать 10-кратного падения как минимум. И все равно не покупать.


Отдашь еще в профит, если не будешь суетиться - риппл уже падал с 0,05 доллара в 2014-м до 0,005 в 2017-м, после чего за год взлетал до 3.6. Падение в 10 раз, после чего рост в 700 раз 8)

Да, главное додержать до иксов
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:59

  airmax78 написав:Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз

Так жисть то по спирали идет, вот ждемс очередной виток. Главное шобы он был при нашей жизни то :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1554155515561557
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