zРадио написав:
Отдашь еще в профит, если не будешь суетиться - риппл уже падал с 0,05 доллара в 2014-м до 0,005 в 2017-м, после чего за год взлетал до 3.6. Падение в 10 раз, после чего рост в 700 раз
Да, главное додержать до иксов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 сер, 2019 09:25
Да, главное додержать до иксов
Додано: Нед 18 сер, 2019 10:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз
Додано: Нед 18 сер, 2019 10:59
Так жисть то по спирали идет, вот ждемс очередной виток. Главное шобы он был при нашей жизни то
... делайте хоть что-нибудь!
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