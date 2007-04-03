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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 сер, 2019 09:25
zРадио написав: airmax78 написав: Andrew_ написав:
я тут не один рипло-холдер)))
Ну он был обманчиво дешевым и упал в 3 раза. Хотя надо было ждать 10-кратного падения как минимум. И все равно не покупать.
Отдашь еще в профит, если не будешь суетиться - риппл уже падал с 0,05 доллара в 2014-м до 0,005 в 2017-м, после чего за год взлетал до 3.6. Падение в 10 раз, после чего рост в 700 раз
Да, главное додержать до иксов
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Додано: Нед 18 сер, 2019 10:51
Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз
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Додано: Нед 18 сер, 2019 10:59
airmax78 написав:
Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз
Так жисть то по спирали идет, вот ждемс очередной виток. Главное шобы он был при нашей жизни то
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 18 сер, 2019 12:50
airmax78 написав:
Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз
я просто жду, отскок падения)
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Andrew_
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Додано: Нед 18 сер, 2019 13:33
clientage написав: airmax78 написав:
Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз
Так жисть то по спирали идет, вот ждемс очередной виток. Главное шобы он был при нашей жизни то
По битку циклы привязаны к халвингам - после каждого снижения эмиссии возникает дефицит предложения, результирующий взрывным ростом цены на протяжении 1 года - 1.5 лет, за чем следует затяжная коррекция. Ну а альты в целом за битком ходят.
Единственное, поскольку альтов развелось уже over-дофига (>2к), бОльшая их часть - это либо хлам, либо скам, призванный выдурить биткоины у буратин и обратить их затем в наличный кэш. Поэтому со следующим халвингом битка (17-е мая 2020-го), далеко не все альты ждут "иксы"...
Из существующих проектов лично я считаю не скамами и не шлаком следующие - ETH, XRP, EOS, IOTA, ZEC, XMR и BNB. Еще, вероятнее всего, будущее есть у удачных форков/клонов LTC, ETC и ХLM. Плюс новые проекты, которые выйдут к к следующему хайпу (TON, Libra, другие пока неизвестные).
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zРадио
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:23
zРадио написав:
Из существующих проектов лично я считаю не скамами и не шлаком следующие - ETH, XRP, EOS, IOTA, ZEC, XMR и BNB. Еще, вероятнее всего, будущее есть у удачных форков/клонов LTC, ETC и ХLM. Плюс новые проекты, которые выйдут к к следующему хайпу (TON, Libra, другие пока неизвестные).
Ну т.е. советуете прикупить кефира, риплы и новой либры
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:43
clientage написав: zРадио написав:
Из существующих проектов лично я считаю не скамами и не шлаком следующие - ETH, XRP, EOS, IOTA, ZEC, XMR и BNB. Еще, вероятнее всего, будущее есть у удачных форков/клонов LTC, ETC и ХLM. Плюс новые проекты, которые выйдут к к следующему хайпу (TON, Libra, другие пока неизвестные).
Ну т.е. советуете прикупить кефира, риплы и новой либры
Никаких советов - просто личное мнение
Крипта - это область высокорисковых инвестиций, и доверяться чужим советам в ней категорически не стоит
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zРадио
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