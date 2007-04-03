Додано: Нед 18 сер, 2019 13:33

clientage написав: airmax78 написав: Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз

Так жисть то по спирали идет, вот ждемс очередной виток. Главное шобы он был при нашей жизни то Так жисть то по спирали идет, вот ждемс очередной виток. Главное шобы он был при нашей жизни то

По битку циклы привязаны к халвингам - после каждого снижения эмиссии возникает дефицит предложения, результирующий взрывным ростом цены на протяжении 1 года - 1.5 лет, за чем следует затяжная коррекция. Ну а альты в целом за битком ходят.Единственное, поскольку альтов развелось уже over-дофига (>2к), бОльшая их часть - это либо хлам, либо скам, призванный выдурить биткоины у буратин и обратить их затем в наличный кэш. Поэтому со следующим халвингом битка (17-е мая 2020-го), далеко не все альты ждут "иксы"...Из существующих проектов лично я считаю не скамами и не шлаком следующие - ETH, XRP, EOS, IOTA, ZEC, XMR и BNB. Еще, вероятнее всего, будущее есть у удачных форков/клонов LTC, ETC и ХLM. Плюс новые проекты, которые выйдут к к следующему хайпу (TON, Libra, другие пока неизвестные).