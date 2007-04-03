osafly написав:Казак озверел совсем.Вот что "замороженная Монера" с людьми то делает.Казак,продавай все уту х...ю на Лайвкоине что набрал,да греби до нас.Наберем новых перспективных фантиков на адекватных биржах и бум ждать туземуна.Хорош морозиться
Там ціна в 8 разів дешевше ринка. Усрєдняюся... Відступати немає куди.
osafly написав:
Козак-характерник написав:Хочу щоб дєда відбуцяли і під парашу швиранули...
Казак как Маршал Жуков,из книги Ю.Никулин "Воспоминания о войне" Водителя догнать,избить,обоссать и бросить в канаву!
До речі гарна книжка...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.