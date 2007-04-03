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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1555155615571558

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 110
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
7%
8
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
44%
48
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:19

  osafly написав:Казак озверел совсем.Вот что "замороженная Монера" с людьми то делает.Казак,продавай все уту х...ю на Лайвкоине что набрал,да греби до нас.Наберем новых перспективных фантиков на адекватных биржах и бум ждать туземуна.Хорош морозиться :D

Там ціна в 8 разів дешевше ринка. Усрєдняюся... :D Відступати немає куди.
  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Хочу щоб дєда відбуцяли і під парашу швиранули... 8)


Казак как Маршал Жуков,из книги Ю.Никулин "Воспоминания о войне" Водителя догнать,избить,обоссать и бросить в канаву!

До речі гарна книжка... 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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