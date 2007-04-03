Там ціна в 8 разів дешевше ринка. Усрєдняюся... Відступати немає куди.
До речі гарна книжка...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 сер, 2019 18:19
Там ціна в 8 разів дешевше ринка. Усрєдняюся... Відступати немає куди.
До речі гарна книжка...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:17
Я бы сюда еще TRON и NEO добавил.Стабильные,стреляющие,всегда проторговыемые монеты с приличной капитализацией торгов по ним.
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:53
Как мог загруженный под завязку снарядами грузовик обогнать трофейный бронированный Mercedes-Benz 770K Жукова, который в 3 раза быстрее? Никулин тот ещё звездобол.
Додано: Нед 18 сер, 2019 22:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да может у маршала гемморой был?? И по ухабистым дорогам,его везли как... "короля Таиланда пешком"...Мы ж не знаем.А то что к людям в бывшем СССР всегда было скотское отношение и жизнь человеческая не стоила и гроша-факт беспорный и неоспоримый....Причем до сих пор....и в наше время тоже,хоть и СССРа больше нет-методички остались прежние.Поэтому отпи... водителя-не самое страшное,что могло вообще с ним случиться за меньшую "дерзость" Я вполне в это верю.Точно знает лишь Никулин
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:07
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:17
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:24
моя думка - що зараз вже стадія накопичення - у кого по ляхам потекло - ті ще пару-трійку тижнів тому злилися, тепер одні купляють, інші чекають пампів
Додано: Вів 20 сер, 2019 17:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
добрый день, подскажите где купить асик для майнинга битка?
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:54
Мда, 7 баксов за монеру... явный попандос...
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