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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:04
На exmo пару альтов достигло днища к битку: ATMCASH и BTCZ по одному сатоши
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Додано: Вів 20 сер, 2019 20:48
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Додано: Вів 20 сер, 2019 22:50
airmax78 написав:
Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз
если увидите что идет рост запросов в гугле по крипте- верный признак что в верх. Пока я этого не вижу.
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