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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:04
На exmo пару альтов достигло днища к битку: ATMCASH и BTCZ по одному сатоши
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:48
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:50
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:21
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:54
Они объявили об их выпуске 3 месяца назад. Честно говоря, эти токены-облигации с технической точки зрения можно было так же просто выпустить на битковом Counterparty, Omnilayer или что там ещё. У Бутериума нет фундаментальных преимуществ в этом вопросе.
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:04
На exmo, как и на большинстве других бирж, цена имеет 8 знаков после запятой. Но есть биржи, у которых 9 знаков после запятой. Курс BTCZ на таких биржах составляет 0,000000018. Так что падать ещё есть куда. Минимум, что я видел по этой монете - 0,000000012.
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