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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:04
На exmo пару альтов достигло днища к битку: ATMCASH и BTCZ по одному сатоши
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Витаха
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Додано: Вів 20 сер, 2019 20:48
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zРадио
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Додано: Вів 20 сер, 2019 22:50
airmax78 написав:
Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз
если увидите что идет рост запросов в гугле по крипте- верный признак что в верх. Пока я этого не вижу.
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Понаехал
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:05
Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.
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Zebra
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:21
Zebra написав:
Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.
я сегодня взял на 8% от депо эфира
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Andrew_
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:54
Zebra написав:
Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.
Они объявили об их выпуске 3 месяца назад. Честно говоря, эти токены-облигации с технической точки зрения можно было так же просто выпустить на битковом Counterparty, Omnilayer или что там ещё. У Бутериума нет фундаментальных преимуществ в этом вопросе.
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phantom_systems
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:42
phantom_systems написав: Zebra написав:
Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.
Они объявили об их выпуске 3 месяца назад. Честно говоря, эти токены-облигации с технической точки зрения можно было так же просто выпустить на битковом Counterparty, Omnilayer или что там ещё. У Бутериума нет фундаментальных преимуществ в этом вопросе.
Можно хоть на троне, но 90% всех эмиссий токенов идет на эфире. Эфир к битку сейчас недооценен игроками этого казино.
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Zebra
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Додано: Чет 22 сер, 2019 15:57
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.
Они объявили об их выпуске 3 месяца назад. Честно говоря, эти токены-облигации с технической точки зрения можно было так же просто выпустить на битковом Counterparty, Omnilayer или что там ещё. У Бутериума нет фундаментальных преимуществ в этом вопросе.
Можно хоть на троне, но 90% всех эмиссий токенов идет на эфире. Эфир к битку сейчас недооценен игроками этого казино.
ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна
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TylerTruman_
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:34
TylerTruman_ написав:
ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна
Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?
Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.
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Zebra
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