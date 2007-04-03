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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1557155815591560>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:04

На exmo пару альтов достигло днища к битку: ATMCASH и BTCZ по одному сатоши :D
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:48

  Витаха написав:На exmo пару альтов достигло днища к битку: ATMCASH и BTCZ по одному сатоши :D


Значит скоро делистинг :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:50

  airmax78 написав:Многие безоговорочно уверены, что все снова повторится. А почему оно должно повториться - хз

если увидите что идет рост запросов в гугле по крипте- верный признак что в верх. Пока я этого не вижу.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:21

  Zebra написав:Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.

я сегодня взял на 8% от депо эфира
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:54

  Zebra написав:Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.

Они объявили об их выпуске 3 месяца назад. Честно говоря, эти токены-облигации с технической точки зрения можно было так же просто выпустить на битковом Counterparty, Omnilayer или что там ещё. У Бутериума нет фундаментальных преимуществ в этом вопросе.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:04

  Витаха написав:На exmo пару альтов достигло днища к битку: ATMCASH и BTCZ по одному сатоши :D

На exmo, как и на большинстве других бирж, цена имеет 8 знаков после запятой. Но есть биржи, у которых 9 знаков после запятой. Курс BTCZ на таких биржах составляет 0,000000018. Так что падать ещё есть куда. Минимум, что я видел по этой монете - 0,000000012.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:42

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.

Они объявили об их выпуске 3 месяца назад. Честно говоря, эти токены-облигации с технической точки зрения можно было так же просто выпустить на битковом Counterparty, Omnilayer или что там ещё. У Бутериума нет фундаментальных преимуществ в этом вопросе.

Можно хоть на троне, но 90% всех эмиссий токенов идет на эфире. Эфир к битку сейчас недооценен игроками этого казино.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:57

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Всемирный банк выпускает облигации на блокчейне Эфириума. Это уже вторая эмиссия. Кричу вам, биток переоценен к эфиру.

Они объявили об их выпуске 3 месяца назад. Честно говоря, эти токены-облигации с технической точки зрения можно было так же просто выпустить на битковом Counterparty, Omnilayer или что там ещё. У Бутериума нет фундаментальных преимуществ в этом вопросе.

Можно хоть на троне, но 90% всех эмиссий токенов идет на эфире. Эфир к битку сейчас недооценен игроками этого казино.

ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:34

  TylerTruman_ написав:ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна :roll:

Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?

Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.
Zebra
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