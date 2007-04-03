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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1557155815591560

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:54

  Zebra написав:Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?


Насчет ценности спорить бессмысленно, а вот разницу цены объяснить можно.

Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения), эфира - бесконечна.

Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:26

  zРадио написав:Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения)

Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.

Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)

Ежедневная эмиссия эфира сейчас около $2,5 млн Биткоина - $20 млн.
Ежедневные активные адреса эфира - 300+ тысч, биткоина - 600+ тысч.
Обьем торгов 24ч - $7 млрд эфира против $17 млрд биткоина.

Эфир недооценен к битку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:56

  Zebra написав:Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.


А вот и нет. Сколько бы ни было изменений кода (о которых, к слову, должно еще договориться сообщество, владеющее более 50% мощностей хешрейта), текущая, т.е. оригинальная, цепь никуда не денется, пока ее копия хранится хотя бы на одном компьютере.

Достаточно вспомнить форк BCH.

Ну а если намекаете на возможность изменения правил игры без участия сообщества, то... снова мимо - код биткоина открыт, и проверить алгоритм может любой, кто владеет С++.

  Zebra написав:Эфир недооценен к битку.


А вот с этим я не спорю - я комментировал систематические различия, обуславливающие разные порядки цен, а не оперативную динамику.. Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку
zРадио
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