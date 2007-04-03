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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:54
Zebra написав:
Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?
Насчет ценности спорить бессмысленно, а вот разницу цены объяснить можно.
Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения), эфира - бесконечна.
Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:26
zРадио написав:
Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения)
Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.
Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)
Ежедневная эмиссия эфира сейчас около $2,5 млн Биткоина - $20 млн.
Ежедневные активные адреса эфира - 300+ тысч, биткоина - 600+ тысч.
Обьем торгов 24ч - $7 млрд эфира против $17 млрд биткоина.
Эфир недооценен к битку.
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