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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:54
Zebra написав:
Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?
Насчет ценности спорить бессмысленно, а вот разницу цены объяснить можно.
Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения), эфира - бесконечна.
Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:26
zРадио написав:
Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения)
Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.
Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)
Ежедневная эмиссия эфира сейчас около $2,5 млн Биткоина - $20 млн.
Ежедневные активные адреса эфира - 300+ тысч, биткоина - 600+ тысч.
Обьем торгов 24ч - $7 млрд эфира против $17 млрд биткоина.
Эфир недооценен к битку.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:56
Zebra написав:
Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.
А вот и нет. Сколько бы ни было изменений кода (о которых, к слову, должно еще договориться сообщество, владеющее более 50% мощностей хешрейта), текущая, т.е. оригинальная, цепь никуда не денется, пока ее копия хранится хотя бы на одном компьютере.
Достаточно вспомнить форк BCH.
Ну а если намекаете на возможность изменения правил игры без участия сообщества, то... снова мимо - код биткоина открыт, и проверить алгоритм нк отсутстие "консерв" может любой, кто владеет С++.
Zebra написав:
Эфир недооценен к битку.
А вот с этим я не спорю - я комментировал систематические различия, обуславливающие разные порядки цен, а не оперативную динамику.. Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку
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Додано: Чет 22 сер, 2019 23:20
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна
Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?
Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.
Эфир при текущих 107 лямах имеет 72 ляма премайна. Две трети. Ещё он на ручном управлении у мутной группы товарищей с Виталькой в роли пресс-секретаря. Цепь уже полтерабайта весит, а ноде 8 гигов памяти подавай. Битковая цепь на треть легче, хотя вдвое старше.
zРадио написав:
Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку
-20-50% тоже.
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