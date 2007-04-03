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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1557155815591560

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:54

  Zebra написав:Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?


Насчет ценности спорить бессмысленно, а вот разницу цены объяснить можно.

Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения), эфира - бесконечна.

Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:26

  zРадио написав:Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения)

Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.

Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)

Ежедневная эмиссия эфира сейчас около $2,5 млн Биткоина - $20 млн.
Ежедневные активные адреса эфира - 300+ тысч, биткоина - 600+ тысч.
Обьем торгов 24ч - $7 млрд эфира против $17 млрд биткоина.

Эфир недооценен к битку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:56

  Zebra написав:Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.


А вот и нет. Сколько бы ни было изменений кода (о которых, к слову, должно еще договориться сообщество, владеющее более 50% мощностей хешрейта), текущая, т.е. оригинальная, цепь никуда не денется, пока ее копия хранится хотя бы на одном компьютере.

Достаточно вспомнить форк BCH.

Ну а если намекаете на возможность изменения правил игры без участия сообщества, то... снова мимо - код биткоина открыт, и проверить алгоритм нк отсутстие "консерв" может любой, кто владеет С++.

  Zebra написав:Эфир недооценен к битку.


А вот с этим я не спорю - я комментировал систематические различия, обуславливающие разные порядки цен, а не оперативную динамику.. Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 23:20

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна :roll:

Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?

Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.

Эфир при текущих 107 лямах имеет 72 ляма премайна. Две трети. Ещё он на ручном управлении у мутной группы товарищей с Виталькой в роли пресс-секретаря. Цепь уже полтерабайта весит, а ноде 8 гигов памяти подавай. Битковая цепь на треть легче, хотя вдвое старше.

  zРадио написав:Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку

-20-50% тоже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:23

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна :roll:

Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?

Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.

підвержене спекуляції все, що має лістинг на біржі, тому ваші доводи неумісні, ... а про недооціненість бутеріума до діда - це лише ваша нав'язлива ідея, таким макаром ви можете також топити за кєшу, ріпл і т.п. :roll:
... біток позиціонується в першу чергу => як криптовалюта, тобто засіб розрахунку, але склавшася репутація "цифрового золота" = засіб збереження та накопичення вартості, ... а ефір - це уже минуле, на якому фактично тільки вистрелила тема ICO (=.com пузирі). бутеріум-ентузіасти говорять про смарт-контракти і взагалі протокол ефіру, як про універсальний конструктор, але якщо подивитися правді в очі, то, наприклад, IBM реалізовує блокчейн рішення, які не потребують спекулятивного хламу типу ETH, чи XRP, ... бутеріум не несе конкурентної загрози => Swift, PayPal, Google Pay, BitTorrent, або існуючим SCADA-системам, чи базам даних, ВотЪ 8)
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 23 сер, 2019 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:29

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна :roll:

Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?

Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.

Эфир при текущих 107 лямах имеет 72 ляма премайна. Две трети. Ещё он на ручном управлении у мутной группы товарищей с Виталькой в роли пресс-секретаря. Цепь уже полтерабайта весит, а ноде 8 гигов памяти подавай. Битковая цепь на треть легче, хотя вдвое старше.

  zРадио написав:Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку

-20-50% тоже.

премайн, :idea: :?: ви маєте на увазі початкові фантики ETH, які були випущені під краудфандінг в біткоїні для фінансування реалізації ідеї бутеріума і збагачення засновників т.з. біткоїн 2.0 :?:
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