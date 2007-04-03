|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:54
Zebra написав:
Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?
Насчет ценности спорить бессмысленно, а вот разницу цены объяснить можно.
Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения), эфира - бесконечна.
Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3303
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 776 раз.
- Подякували: 1855 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 22 сер, 2019 22:26
zРадио написав:
Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения)
Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.
Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)
Ежедневная эмиссия эфира сейчас около $2,5 млн Биткоина - $20 млн.
Ежедневные активные адреса эфира - 300+ тысч, биткоина - 600+ тысч.
Обьем торгов 24ч - $7 млрд эфира против $17 млрд биткоина.
Эфир недооценен к битку.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7113
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 сер, 2019 22:56
Zebra написав:
Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.
А вот и нет. Сколько бы ни было изменений кода (о которых, к слову, должно еще договориться сообщество, владеющее более 50% мощностей хешрейта), текущая, т.е. оригинальная, цепь никуда не денется, пока ее копия хранится хотя бы на одном компьютере.
Достаточно вспомнить форк BCH.
Ну а если намекаете на возможность изменения правил игры без участия сообщества, то... снова мимо - код биткоина открыт, и проверить алгоритм нк отсутстие "консерв" может любой, кто владеет С++.
Zebra написав:
Эфир недооценен к битку.
А вот с этим я не спорю - я комментировал систематические различия, обуславливающие разные порядки цен, а не оперативную динамику.. Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3303
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 776 раз.
- Подякували: 1855 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 22 сер, 2019 23:20
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна
Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?
Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.
Эфир при текущих 107 лямах имеет 72 ляма премайна. Две трети. Ещё он на ручном управлении у мутной группы товарищей с Виталькой в роли пресс-секретаря. Цепь уже полтерабайта весит, а ноде 8 гигов памяти подавай. Битковая цепь на треть легче, хотя вдвое старше.
zРадио написав:
Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку
-20-50% тоже.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 925
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:23
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна
Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?
Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.
підвержене спекуляції все, що має лістинг на біржі, тому ваші доводи неумісні, ... а про недооціненість бутеріума до діда - це лише ваша нав'язлива ідея, таким макаром ви можете також топити за кєшу, ріпл і т.п.
... біток позиціонується в першу чергу => як криптовалюта, тобто засіб розрахунку, але склавшася репутація "цифрового золота" = засіб збереження та накопичення вартості, ... а ефір - це уже минуле, на якому фактично тільки вистрелила тема ICO (=.com пузирі). бутеріум-ентузіасти говорять про смарт-контракти і взагалі протокол ефіру, як про універсальний конструктор, але якщо подивитися правді в очі, то, наприклад, IBM реалізовує блокчейн рішення, які не потребують спекулятивного хламу типу ETH, чи XRP, ... бутеріум не несе конкурентної загрози => Swift, PayPal, Google Pay, BitTorrent, або існуючим SCADA-системам, чи базам даних, ВотЪ
Востаннє редагувалось TylerTruman_
в П'ят 23 сер, 2019 10:32, всього редагувалось 1 раз.
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:29
phantom_systems написав:
Эфир при текущих 107 лямах имеет 72 ляма премайна
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна
Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?
Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.
. Две трети. Ещё он на ручном управлении у мутной группы товарищей с Виталькой в роли пресс-секретаря. Цепь уже полтерабайта весит, а ноде 8 гигов памяти подавай. Битковая цепь на треть легче, хотя вдвое старше.
zРадио написав:
Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку
-20-50% тоже.
премайн,
ви маєте на увазі початкові фантики ETH, які були випущені під краудфандінг в біткоїні для фінансування реалізації ідеї бутеріума і збагачення засновників т.з. біткоїн 2.0
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:26
Это можно по-разному называть, но факт остаётся фактом. 72 ляма монет просто нарисовали. Часть продали сразу, часть продали позже, часть до сих пор не продали, но сути дела это не меняет. Накамото свой лям хотя бы честно намайнил.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 925
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:45
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1448
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:38
phantom_systems написав:
Это можно по-разному называть, но факт остаётся фактом. 72 ляма монет просто нарисовали. Часть продали сразу, часть продали позже, часть до сих пор не продали, но сути дела это не меняет. Накамото свой лям хотя бы честно намайнил.
Весь мировой фондовый рынок это премайн, и ниче - вложено $50+ трлн денех
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7113
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:15
Zebra написав: phantom_systems написав:
Это можно по-разному называть, но факт остаётся фактом. 72 ляма монет просто нарисовали. Часть продали сразу, часть продали позже, часть до сих пор не продали, но сути дела это не меняет. Накамото свой лям хотя бы честно намайнил.
Весь мировой фондовый
рынок это премайн
, и ниче - вложено $50+ трлн денех
ірраціональне порівняння, тулити поняття "премайн" до фондового = мимо каси
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18990
|177217137
|
|
|6685
|1448973
|
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ
|
|38
|44173
|
|