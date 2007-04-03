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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1557155815591560

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:54

  Zebra написав:Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?


Насчет ценности спорить бессмысленно, а вот разницу цены объяснить можно.

Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения), эфира - бесконечна.

Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:26

  zРадио написав:Эмиссия битка конечна (причем в обращении уже более 85% всего предложения)

Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.

Одно это различие является радикальным с т.з. оценки каждой монетки (ну и их сумм, выражаемых, соответственно, капитализацией)

Ежедневная эмиссия эфира сейчас около $2,5 млн Биткоина - $20 млн.
Ежедневные активные адреса эфира - 300+ тысч, биткоина - 600+ тысч.
Обьем торгов 24ч - $7 млрд эфира против $17 млрд биткоина.

Эфир недооценен к битку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:56

  Zebra написав:Это миф и вселенский нае@. Эмиссия битка не ограничена ничем, кроме обещаний ее не менять.


А вот и нет. Сколько бы ни было изменений кода (о которых, к слову, должно еще договориться сообщество, владеющее более 50% мощностей хешрейта), текущая, т.е. оригинальная, цепь никуда не денется, пока ее копия хранится хотя бы на одном компьютере.

Достаточно вспомнить форк BCH.

Ну а если намекаете на возможность изменения правил игры без участия сообщества, то... снова мимо - код биткоина открыт, и проверить алгоритм нк отсутстие "консерв" может любой, кто владеет С++.

  Zebra написав:Эфир недооценен к битку.


А вот с этим я не спорю - я комментировал систематические различия, обуславливающие разные порядки цен, а не оперативную динамику.. Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 23:20

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна :roll:

Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?

Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.

Эфир при текущих 107 лямах имеет 72 ляма премайна. Две трети. Ещё он на ручном управлении у мутной группы товарищей с Виталькой в роли пресс-секретаря. Цепь уже полтерабайта весит, а ноде 8 гигов памяти подавай. Битковая цепь на треть легче, хотя вдвое старше.

  zРадио написав:Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку

-20-50% тоже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:23

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна :roll:

Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?

Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.

підвержене спекуляції все, що має лістинг на біржі, тому ваші доводи неумісні, ... а про недооціненість бутеріума до діда - це лише ваша нав'язлива ідея, таким макаром ви можете також топити за кєшу, ріпл і т.п. :roll:
... біток позиціонується в першу чергу => як криптовалюта, тобто засіб розрахунку, але склавшася репутація "цифрового золота" = засіб збереження та накопичення вартості, ... а ефір - це уже минуле, на якому фактично тільки вистрелила тема ICO (=.com пузирі). бутеріум-ентузіасти говорять про смарт-контракти і взагалі протокол ефіру, як про універсальний конструктор, але якщо подивитися правді в очі, то, наприклад, IBM реалізовує блокчейн рішення, які не потребують спекулятивного хламу типу ETH, чи XRP, ... бутеріум не несе конкурентної загрози => Swift, PayPal, Google Pay, BitTorrent, або існуючим SCADA-системам, чи базам даних, ВотЪ 8)
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 23 сер, 2019 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:29

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:ціна бутерінки ще в корекції і майбутня цінність цього хламу сумнівна :roll:

Яка цінність хламу під назвою біткоїн дозволяє бути в 9 разів дорожче ефіру? Чим вона виражається? Сфери застосування, окрім купи-продай?

Зараз IMHO, тільки віра хомок в Bakkt - хоча що це таке і чому біткоїн після запуску має почати нове раллі - ніхто не каже.

Эфир при текущих 107 лямах имеет 72 ляма премайна. Две трети. Ещё он на ручном управлении у мутной группы товарищей с Виталькой в роли пресс-секретаря. Цепь уже полтерабайта весит, а ноде 8 гигов памяти подавай. Битковая цепь на треть легче, хотя вдвое старше.

  zРадио написав:Эфир вполне может в любой момент сделать +20-50% к битку

-20-50% тоже.

премайн, :idea: :?: ви маєте на увазі початкові фантики ETH, які були випущені під краудфандінг в біткоїні для фінансування реалізації ідеї бутеріума і збагачення засновників т.з. біткоїн 2.0 :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:26

  TylerTruman_ написав:премайн, :idea: :?: ви маєте на увазі початкові фантики ETH, які були випущені під краудфандінг в біткоїні для фінансування реалізації ідеї бутеріума і збагачення засновників т.з. біткоїн 2.0 :?:

Это можно по-разному называть, но факт остаётся фактом. 72 ляма монет просто нарисовали. Часть продали сразу, часть продали позже, часть до сих пор не продали, но сути дела это не меняет. Накамото свой лям хотя бы честно намайнил.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:45

Отака фигня, малята

https://forklog.com/birzha-bitmax-prios ... -ethereum/
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:38

  phantom_systems написав:
  TylerTruman_ написав:премайн, :idea: :?: ви маєте на увазі початкові фантики ETH, які були випущені під краудфандінг в біткоїні для фінансування реалізації ідеї бутеріума і збагачення засновників т.з. біткоїн 2.0 :?:

Это можно по-разному называть, но факт остаётся фактом. 72 ляма монет просто нарисовали. Часть продали сразу, часть продали позже, часть до сих пор не продали, но сути дела это не меняет. Накамото свой лям хотя бы честно намайнил.

Весь мировой фондовый рынок это премайн, и ниче - вложено $50+ трлн денех
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:15

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  TylerTruman_ написав:премайн, :idea: :?: ви маєте на увазі початкові фантики ETH, які були випущені під краудфандінг в біткоїні для фінансування реалізації ідеї бутеріума і збагачення засновників т.з. біткоїн 2.0 :?:

Это можно по-разному называть, но факт остаётся фактом. 72 ляма монет просто нарисовали. Часть продали сразу, часть продали позже, часть до сих пор не продали, но сути дела это не меняет. Накамото свой лям хотя бы честно намайнил.

Весь мировой фондовый рынок это премайн, и ниче - вложено $50+ трлн денех

ірраціональне порівняння, тулити поняття "премайн" до фондового = мимо каси
TylerTruman_
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