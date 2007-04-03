TylerTruman_ написав:премайн, ви маєте на увазі початкові фантики ETH, які були випущені під краудфандінг в біткоїні для фінансування реалізації ідеї бутеріума і збагачення засновників т.з. біткоїн 2.0
Это можно по-разному называть, но факт остаётся фактом. 72 ляма монет просто нарисовали. Часть продали сразу, часть продали позже, часть до сих пор не продали, но сути дела это не меняет. Накамото свой лям хотя бы честно намайнил.
Весь мировой фондовый рынок это премайн, и ниче - вложено $50+ трлн денех
Луснет пузырьок фонды по любому. На байбэках долго не продержатся. Разве что ФРС выкатит отрицательную доходность и оттянут пружину до перевыборов 2021.
andrein А вообще на даный момент биткоин глобально (как предприятие) приносит убыток на 3.6 млрд.дол. в год (расход ээ превышает генерацию всех Укр.АЭС) . И весь этот убыток покрывают верующие. Верующие в биток по миллиону. Я почему-то думаю что из пузыря не выпустят даже тех кто тарил биток по 15000 дол
Востаннє редагувалось andrein в Вів 27 сер, 2019 02:44, всього редагувалось 4 разів.
andrein написав: Луснет пузырьок фонды по любому. На байбэках долго не продержатся. Разве что ФРС выкатит отрицательную доходность и оттянут пружину до перевыборов 2021.
Во-первых, это неправда - явление не массовое, а во-вторых, откуда тогда у эмитентов деньги не байбэки?
Если зарабатывают столько прибыли, чтобы можно было часть ее отправлять на обратный выкуп, еще и по якобы завышенной цене, то, наверно, и капитализация не такая дутая, не так ли?.. Подключайте логику.
Что касается "убытка биткоина" - само по себе определение слишком смелое, применяя его к валюте. Но если настаиваете, попробуйте тогда посчитать убыток гривны, евро, доллара - их ценность тоже держится на вере (как ценность любых фидуциарных активов).
Но разница с биткоином все же есть - его эмиссия конечна и открыта, а механику обращения классических денег не дано понять никому, кроме их эмитентов...
andrein написав: Но разница с биткоином все же есть - его эмиссия конечна и открыта, а механику обращения классических денег не дано понять никому, кроме их эмитентов...
Я как абсолютный не эксперт в криптомире и просто проходящий мимо человек искренне сомневаюсь в утверждении о конечности эмиссии биткоина хотя бы потому, что этих биткоинов и суббиткоинов уже наплодилось столько что никакой конечностью и не пахнет. Что мешает администраторам этого процесса увеличить размер эмиссии или отколоть очередной недокоин? Ну про сомнительную способность быть средством платежа я вообще молчу. Кто будет рассчитываться тем, что завтра может стоять на много дороже? Короче, как гуру, может объясните обывателю в чем собственно ценность криптовалют и биткоина в частности? (не прикол, просто для повышения уровня образованности )
andrein написав: Но разница с биткоином все же есть - его эмиссия конечна и открыта, а механику обращения классических денег не дано понять никому, кроме их эмитентов...
Я как абсолютный не эксперт в криптомире и просто проходящий мимо человек искренне сомневаюсь в утверждении о конечности эмиссии биткоина хотя бы потому, что этих биткоинов и суббиткоинов уже наплодилось столько что никакой конечностью и не пахнет. Что мешает администраторам этого процесса увеличить размер эмиссии или отколоть очередной недокоин? Ну про сомнительную способность быть средством платежа я вообще молчу. Кто будет рассчитываться тем, что завтра может стоять на много дороже? Короче, как гуру, может объясните обывателю в чем собственно ценность криптовалют и биткоина в частности? (не прикол, просто для повышения уровня образованности )
Конечность эмиссии биткоина - это факт, независимо от искренности ваших сомнений и желания майнеров. А наплодить недокоины вполне возможно, в том числе и с бесконечной эмиссией. Что и было сделано уже неоднократно. И поэтому цена этих недокоинов 0.00001% от цены битокина.
andrein написав:andrein А вообще на даный момент биткоин глобально (как предприятие) приносит убыток на 3.6 млрд.дол. в год (расход ээ превышает генерацию всех Укр.АЭС) . И весь этот убыток покрывают верующие. Верующие в биток по миллиону. Я почему-то думаю что из пузыря не выпустят даже тех кто тарил биток по 15000 дол
Золото приносит намного больше убытков. Если считать их так, как это делаете вы ("забыв" о его цене для потребителя).
UX-2019 написав:Короче, как гуру, может объясните обывателю в чем собственно ценность криптовалют и биткоина в частности? (не прикол, просто для повышения уровня образованности )
По форкам (откалывании недокоинов) вам уже ответили, поэтому прокомментарию только вопросы ценности. Криптовалюта по сравнению с классической - это, если позволите, как цифровой фотоаппарат в сравнении с пленочным.
Во-первых, это существенно меньшие транзакционные издержки, что бы ни сочиняли эксперДы - вся инфраструктура классических денег, включающая в себя эмиссионные центры, процессинги, централизованные сервера и депозитации, систему банков, кассовых терминалов, нала и инкассации, стоит мировой экономике несколько процентов ВВП. Криптовалюты же требуют только вычислительных ресурсов и электроэнергии, необходимых для осуществления, подписи и хранения истории транзакций.
Во-вторых, это скорость подключения участников - открыть "счет" в криптовалюте можно с любого устройства, подключенного к интернету, и занимает меньше минуты. Сравните это со скоростью, к которой вас "подключат" к классической системе денег.
Ну и в-третьих, это секьюрность - процесс кражи в случае криптовалют намного более тяжелый, чем с обычными деньгами. В дополнение, инструментов контроля и блокировки ваших криптоактивов существенно меньше (в случае использования децентрализованных криптовалют)
andrein написав: Луснет пузырьок фонды по любому. На байбэках долго не продержатся. Разве что ФРС выкатит отрицательную доходность и оттянут пружину до перевыборов 2021.
Во-первых, это неправда - явление не массовое, а во-вторых, откуда тогда у эмитентов деньги не байбэки?
Если зарабатывают столько прибыли, чтобы можно было часть ее отправлять на обратный выкуп, еще и по якобы завышенной цене, то, наверно, и капитализация не такая дутая, не так ли?.. Подключайте логику.
Что касается "убытка биткоина" - само по себе определение слишком смелое, применяя его к валюте. Но если настаиваете, попробуйте тогда посчитать убыток гривны, евро, доллара - их ценность тоже держится на вере (как ценность любых фидуциарных активов).
Но разница с биткоином все же есть - его эмиссия конечна и открыта, а механику обращения классических денег не дано понять никому, кроме их эмитентов...
UX-2019 написав:Я как абсолютный не эксперт в криптомире и просто проходящий мимо человек искренне сомневаюсь в утверждении о конечности эмиссии биткоина хотя бы потому, что этих биткоинов и суббиткоинов уже наплодилось столько что никакой конечностью и не пахнет. Что мешает администраторам этого процесса увеличить размер эмиссии или отколоть очередной недокоин? Ну про сомнительную способность быть средством платежа я вообще молчу. Кто будет рассчитываться тем, что завтра может стоять на много дороже? Короче, как гуру, может объясните обывателю в чем собственно ценность криптовалют и биткоина в частности? (не прикол, просто для повышения уровня образованности )
zРадио написав:Что касается "убытка биткоина" - само по себе определение слишком смелое, применяя его к валюте. Но если настаиваете, попробуйте тогда посчитать убыток гривны, евро, доллара - их ценность тоже держится на вере (как ценность любых фидуциарных активов).
Но разница с биткоином все же есть - его эмиссия конечна и открыта, а механику обращения классических денег не дано понять никому, кроме их эмитентов...
Традиционная валюта имеет одно неоспоримое преимущество: она обязательна к использованию на территории государства. Если вы ведете бизнес в США, то вам нужны именно доллары. Вы не сможете заплатить там налоги или зарплату в евро, гривне, тугриках. Соответственно, ценность валюты во многом поддерживается экономической активностью в стране-эмитенте.