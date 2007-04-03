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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1558155915601561

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 01:52

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  TylerTruman_ написав:премайн, :idea: :?: ви маєте на увазі початкові фантики ETH, які були випущені під краудфандінг в біткоїні для фінансування реалізації ідеї бутеріума і збагачення засновників т.з. біткоїн 2.0 :?:

Это можно по-разному называть, но факт остаётся фактом. 72 ляма монет просто нарисовали. Часть продали сразу, часть продали позже, часть до сих пор не продали, но сути дела это не меняет. Накамото свой лям хотя бы честно намайнил.

Весь мировой фондовый рынок это премайн, и ниче - вложено $50+ трлн денех

Луснет пузырьок фонды по любому. На байбэках долго не продержатся. Разве что ФРС выкатит отрицательную доходность и оттянут пружину до перевыборов 2021.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 02:02

andrein
А вообще на даный момент биткоин глобально (как предприятие) приносит убыток на 3.6 млрд.дол. в год (расход ээ превышает генерацию всех Укр.АЭС) . И весь этот убыток покрывают верующие. Верующие в биток по миллиону.
Я почему-то думаю что из пузыря не выпустят даже тех кто тарил биток по 15000 дол
Востаннє редагувалось andrein в Вів 27 сер, 2019 02:44, всього редагувалось 4 разів.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 02:15

Покуда есть на свете дураки нам майнить стало бы с руки. :lol:
andrein
 
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  #<1 ... 1558155915601561
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