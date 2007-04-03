Додано: Вів 27 сер, 2019 11:32

UX-2019 написав: Короче, как гуру, может объясните обывателю в чем собственно ценность криптовалют и биткоина в частности? (не прикол, просто для повышения уровня образованности ) Короче, как гуру, может объясните обывателю в чем собственно ценность криптовалют и биткоина в частности? (не прикол, просто для повышения уровня образованности

По форкам (откалывании недокоинов) вам уже ответили, поэтому прокомментарию только вопросы ценности. Криптовалюта по сравнению с классической - это, если позволите, как цифровой фотоаппарат в сравнении с пленочным.Во-первых, это существенно меньшие транзакционные издержки, что бы ни сочиняли эксперДы - вся инфраструктура классических денег, включающая в себя эмиссионные центры, процессинги, централизованные сервера и депозитации, систему банков, кассовых терминалов, нала и инкассации, стоит мировой экономике несколько процентов ВВП. Криптовалюты же требуют только вычислительных ресурсов и электроэнергии, необходимых для осуществления, подписи и хранения истории транзакций.Во-вторых, это скорость подключения участников - открыть "счет" в криптовалюте можно с любого устройства, подключенного к интернету, и занимает меньше минуты. Сравните это со скоростью, к которой вас "подключат" к классической системе денег.Ну и в-третьих, это секьюрность - процесс кражи в случае криптовалют намного более тяжелый, чем с обычными деньгами. В дополнение, инструментов контроля и блокировки ваших криптоактивов существенно меньше (в случае использования децентрализованных криптовалют)