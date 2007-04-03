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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1559156015611562

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:58

  andrein написав:
  zРадио написав:
  andrein написав: Луснет пузырьок фонды по любому. На байбэках долго не продержатся. Разве что ФРС выкатит отрицательную доходность и оттянут пружину до перевыборов 2021.


Во-первых, это неправда - явление не массовое, а во-вторых, откуда тогда у эмитентов деньги не байбэки? :mrgreen:

Если зарабатывают столько прибыли, чтобы можно было часть ее отправлять на обратный выкуп, еще и по якобы завышенной цене, то, наверно, и капитализация не такая дутая, не так ли?.. Подключайте логику.

Что касается "убытка биткоина" - само по себе определение слишком смелое, применяя его к валюте. Но если настаиваете, попробуйте тогда посчитать убыток гривны, евро, доллара - их ценность тоже держится на вере (как ценность любых фидуциарных активов).

Но разница с биткоином все же есть - его эмиссия конечна и открыта, а механику обращения классических денег не дано понять никому, кроме их эмитентов...


Чудеса американской статистики.
Не давно оказалось, что весь рост доходов американских корпораций за последние годы липа.
https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/122978/


Ознакомился с "трудом". Простите - бред.

Ну имела место ошибка расчета одного синтетического агрегата, и что теперь? Кто-то смотрит на показатель "общая операционная прибыль всех корпораций", принимая решения об инвестициях? :mrgreen: Что это за инструмент такой должен быть - индексный фонд? Ок, допустим - какая доля таких инвестиций от общей капы фонды? Да и, честно говоря, большой натяжкой будет допустить, что управляющие этих фондов не изучают другие показатели...

БОльшая часть решений принимаются по результатам изучения отчетности и новостного фона конкретных эмитентов! А там не только операционная прибыль - еще чистая прибыль и свободный денежный поток (как минимум). И уж где-где, а в последнем показателе точно не ошибешься!

Более того, если проводится полноценная процедура due diligenсe (а так при больших вложениях и происходит) - там уже никто и с показателями EBITDA/OIBDA не запутается, и о стоимости обслуживания долгов не забудет. Уж будьте уверены :D
zРадио
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