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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1560156115621563>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:58

  andrein написав:
  zРадио написав:
  andrein написав: Луснет пузырьок фонды по любому. На байбэках долго не продержатся. Разве что ФРС выкатит отрицательную доходность и оттянут пружину до перевыборов 2021.


Во-первых, это неправда - явление не массовое, а во-вторых, откуда тогда у эмитентов деньги не байбэки? :mrgreen:

Если зарабатывают столько прибыли, чтобы можно было часть ее отправлять на обратный выкуп, еще и по якобы завышенной цене, то, наверно, и капитализация не такая дутая, не так ли?.. Подключайте логику.

Что касается "убытка биткоина" - само по себе определение слишком смелое, применяя его к валюте. Но если настаиваете, попробуйте тогда посчитать убыток гривны, евро, доллара - их ценность тоже держится на вере (как ценность любых фидуциарных активов).

Но разница с биткоином все же есть - его эмиссия конечна и открыта, а механику обращения классических денег не дано понять никому, кроме их эмитентов...


Чудеса американской статистики.
Не давно оказалось, что весь рост доходов американских корпораций за последние годы липа.
https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/122978/


Ознакомился с "трудом". Простите - бред.

Ну имела место ошибка расчета одного синтетического агрегата, и что теперь? Кто-то смотрит на показатель "общая операционная прибыль всех корпораций", принимая решения об инвестициях? :mrgreen: Что это за инструмент такой должен быть - индексный фонд? Ок, допустим - какая доля таких инвестиций от общей капы фонды? Да и, честно говоря, большой натяжкой будет допустить, что управляющие этих фондов не изучают другие показатели...

БОльшая часть решений принимаются по результатам изучения отчетности и новостного фона конкретных эмитентов! А там не только операционная прибыль - еще чистая прибыль и свободный денежный поток (как минимум). И уж где-где, а в последнем показателе точно не ошибешься!

Более того, если проводится полноценная процедура due diligenсe (а так при больших вложениях и происходит) - там уже никто и с показателями EBITDA/OIBDA не запутается, и о стоимости обслуживания долгов не забудет. Уж будьте уверены :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:54

  Gastarbaiter написав:Вы не сможете заплатить там налоги или зарплату в евро, гривне, тугриках.

Налог на прибыль компании не сможете, а зарплату хоть в монгольских тугриках платите, если получатель не возражает. У IRS только одно требование, чтобы эти тугрики можно было пересчитать в USD по рыночному курсу для расчёта подоходного налога. Остальное им фиолетово. Платить подоходный придётся, естественно, в USD.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:21

О, альтсезон пошел!
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:38

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:50

  greenozon написав:красива сопля, біток -5%
eth, etc -10% ^)

Сигнальная транзакция от 16 августа всетаки сработала. Смотрим за погружением. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:57

Кстати, кто чем планирует тариться? Я для себя планирую как обычно сбалансированный кейс из bth,btg,etc,xmr.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:10

  andrein написав:Кстати, кто чем планирует тариться? Я для себя планирую как обычно сбалансированный кейс из bth,btg,etc,xmr.


Поживём - увидим. Как по мне рано ещё говорить. Даже думать :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:14

  Vitaka написав:
  andrein написав:Кстати, кто чем планирует тариться? Я для себя планирую как обычно сбалансированный кейс из bth,btg,etc,xmr.


Поживём - увидим. Как по мне рано ещё говорить. Даже думать :)

Думать никогда не рано. :) А помечтать так вообще в кайф.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

andrein, это только начало :) И куда погрузится какая бульбашка - неизвестно. Кроме цифер ещё и динамику процесса придётся отслеживать. Сто раз всё может изменится.
По битке, например, есть версии от 7,5к до 1,7к. А как остальные бульбашки себя поведут?? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 28 сер, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:22

  Vitaka написав:andrein, это только начало :) И куда погрузится какая бульбашка - неизвестно. Кроме цифер ещё и динамику процесса придётся отслеживать. Сто раз всё может изменится.

Я про монеты спрашиваю. Лично я для себя лайткоин похоронил. Что то у Битмайна асики для него новые не получаются нормальные, а просто так наврядли его кто-то пропампит.
С битком могут тоже прокинуть, слишком много бабла хомяки туда уже занесли. А биток - мамонт большой и неповоротливый. Дать боту 1000 битков и он засрет мемпул так, что месяца на 2-3 никто не сможет транзакцию сделать с вменяемой комиссией.
Востаннє редагувалось andrein в Сер 28 сер, 2019 22:28, всього редагувалось 2 разів.
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