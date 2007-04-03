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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 22:25
andrein написав: Vitaka написав:andrein
, это только начало
И куда погрузится какая бульбашка - неизвестно. Кроме цифер ещё и динамику процесса придётся отслеживать. Сто раз всё может изменится.
Я про монеты спрашиваю. Лично я для себя лайткоин похоронил. Что то у Битмайна асики для него новые не получаются нормальные, а просто так наврядли его кто-то пропампит.
Лайт 7Х сделал... Даже больше дедушки. В чем претензии к лайту?
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Додано: Сер 28 сер, 2019 22:35
Vitaka написав: andrein написав: Vitaka написав:andrein
, это только начало
И куда погрузится какая бульбашка - неизвестно. Кроме цифер ещё и динамику процесса придётся отслеживать. Сто раз всё может изменится.
Я про монеты спрашиваю. Лично я для себя лайткоин похоронил. Что то у Битмайна асики для него новые не получаются нормальные, а просто так наврядли его кто-то пропампит.
Лайт 7Х сделал... Даже больше дедушки. В чем претензии к лайту?
Нравиться лайт - покупайте. Создатель лайта все свое слил по 350 и доволен как слон. И кстати парень честный сказал тогда что цена лайту 20 долл
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Додано: Сер 28 сер, 2019 22:37
Vitaka написав:
Лайт 7Х сделал... Даже больше дедушки. В чем претензии к лайту?
В том что от 7х,у лайта осталось с гулькин х.. А дедушка свои 3х держит до сих пор,потеряв лишь 1,вместо 5 лайта.Лайт мне тоже кажется-отработаный материал после халвинга.Как бы и с битком тоже самое после мая 2020 не случилось.А до халвинга времени все меньше и меньше.Должен быть решающий памп то ли в конце года,то ли в начале следующего...Чи не??
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Додано: Сер 28 сер, 2019 22:41
Из всех монет считаю самой нормальной Monero. Блокчейн закрытый, Bitcrack-ом перебором к нему по крайней мере не подойти. А с ростом сложности майнинга на видеокартах все больше майнеров будут становиться хакерами - подборщиками ключей.
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