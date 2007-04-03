RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1560156115621563

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:25

  andrein написав:
  Vitaka написав:andrein, это только начало :) И куда погрузится какая бульбашка - неизвестно. Кроме цифер ещё и динамику процесса придётся отслеживать. Сто раз всё может изменится.

Я про монеты спрашиваю. Лично я для себя лайткоин похоронил. Что то у Битмайна асики для него новые не получаются нормальные, а просто так наврядли его кто-то пропампит.


Лайт 7Х сделал... Даже больше дедушки. В чем претензии к лайту?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 15.10.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:35

  Vitaka написав:
  andrein написав:
  Vitaka написав:andrein, это только начало :) И куда погрузится какая бульбашка - неизвестно. Кроме цифер ещё и динамику процесса придётся отслеживать. Сто раз всё может изменится.

Я про монеты спрашиваю. Лично я для себя лайткоин похоронил. Что то у Битмайна асики для него новые не получаются нормальные, а просто так наврядли его кто-то пропампит.


Лайт 7Х сделал... Даже больше дедушки. В чем претензии к лайту?

Нравиться лайт - покупайте. Создатель лайта все свое слил по 350 и доволен как слон. И кстати парень честный сказал тогда что цена лайту 20 долл
andrein
 
Повідомлень: 293
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Лайт 7Х сделал... Даже больше дедушки. В чем претензии к лайту?

В том что от 7х,у лайта осталось с гулькин х.. А дедушка свои 3х держит до сих пор,потеряв лишь 1,вместо 5 лайта.Лайт мне тоже кажется-отработаный материал после халвинга.Как бы и с битком тоже самое после мая 2020 не случилось.А до халвинга времени все меньше и меньше.Должен быть решающий памп то ли в конце года,то ли в начале следующего...Чи не??
osafly
 
Повідомлень: 220
З нами з: 29.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:41

Из всех монет считаю самой нормальной Monero. Блокчейн закрытый, Bitcrack-ом перебором к нему по крайней мере не подойти. А с ростом сложности майнинга на видеокартах все больше майнеров будут становиться хакерами - подборщиками ключей.
andrein
 
Повідомлень: 293
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

andrein, osafly, друзья... Это Инструменты. Они умеют делать иксы вверх и вниз. Просто надо вовремя сесть в поезд и выйти. Какой из инструментов я куплю сейчас просто не знаю. Но склоняюсь к дедушке, т.к. там проще. А с другими бульбашками есть кросс, которым можно крутить, шо цыган солнцем :) От такие мысли. ИМХО всё.
П.С. Пошто Козака заперли в криптодыре с Монерой?? КХ, як ся маєш?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 15.10.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:25

  Vitaka написав:П.С. Пошто Козака заперли в криптодыре с Монерой?? КХ, як ся маєш?

Всім привіт! :P Тримаюся! Замуровали, дємони... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26723
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 01:06

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:П.С. Пошто Козака заперли в криптодыре с Монерой?? КХ, як ся маєш?

Всім привіт! :P Тримаюся! Замуровали, дємони... :P

Лавка скам, к тому же рукожопый. Прощёлкали дыру в коде Монеры, попали на бабки и уже год морозятся. Ясен пень, что платить не будут.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 927
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1560156115621563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vlad6603 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1924, 1925, 1926
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
19256 177304992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 23:40
Yuri_T
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1449424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 44191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7204)
29.08.2019 02:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron