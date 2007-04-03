Vitaka написав:Лайт 7Х сделал... Даже больше дедушки. В чем претензии к лайту?
В том что от 7х,у лайта осталось с гулькин х.. А дедушка свои 3х держит до сих пор,потеряв лишь 1,вместо 5 лайта.Лайт мне тоже кажется-отработаный материал после халвинга.Как бы и с битком тоже самое после мая 2020 не случилось.А до халвинга времени все меньше и меньше.Должен быть решающий памп то ли в конце года,то ли в начале следующего...Чи не??
Из всех монет считаю самой нормальной Monero. Блокчейн закрытый, Bitcrack-ом перебором к нему по крайней мере не подойти. А с ростом сложности майнинга на видеокартах все больше майнеров будут становиться хакерами - подборщиками ключей.
andrein, osafly, друзья... Это Инструменты. Они умеют делать иксы вверх и вниз. Просто надо вовремя сесть в поезд и выйти. Какой из инструментов я куплю сейчас просто не знаю. Но склоняюсь к дедушке, т.к. там проще. А с другими бульбашками есть кросс, которым можно крутить, шо цыган солнцем От такие мысли. ИМХО всё. П.С. Пошто Козака заперли в криптодыре с Монерой?? КХ, як ся маєш?
Vitaka написав:П.С. Пошто Козака заперли в криптодыре с Монерой?? КХ, як ся маєш?
Всім привіт! Тримаюся! Замуровали, дємони...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.