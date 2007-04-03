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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:07
К чёрту эти эйлеровы круги второй свежести. Раньше просадку быстро выкупали, а сегодня нет и объёмы никакие. Значит, будем дальше падать.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:10
Очень похожая ситуация, в том числе падение объемов, преобладание лонгов над шортами.
Думаю цена в 2 раза сложится как минимум до халвинга.
Не может такого быть, чтоб ежедневно сжигалось электричества больше, чем украинские АЭС вырабатывают, и кто то это финансировал безпрерывно.
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