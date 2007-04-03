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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1561156215631564

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:07

К чёрту эти эйлеровы круги второй свежести. Раньше просадку быстро выкупали, а сегодня нет и объёмы никакие. Значит, будем дальше падать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:10

  pritartem написав:Заметил сходство нынешнего движения на 4ч. таймфрейме с движением на 1д. таймфрейме сентября — ноября 2018г. Последовательность и характер движений, вплоть до паттернов очень схожи. Наблюдаем


Очень похожая ситуация, в том числе падение объемов, преобладание лонгов над шортами.
Думаю цена в 2 раза сложится как минимум до халвинга.
Не может такого быть, чтоб ежедневно сжигалось электричества больше, чем украинские АЭС вырабатывают, и кто то это финансировал безпрерывно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так что,халвинг будем встречать не 15-20 тыс,а 4-5?? По Вашему,халвинг-убьет цену биткоина что ли??Обычно на таких новостях загодя растут,а после халвинга уже падают...Если хотят подчистую убить интерес к этому рынку,то да...будут делать так-как Вы пишите.Слаживать в несколько раз..А альты-будут бесплатно раздавать,в нагрузку??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да) Всегда было как обычно, а в этот раз именно когда вы купили будет наоборот) идем на 7-8к , потом отскок иии на 5-6 )) а уже потом туземун :D
pritartem
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я не купил.В падение до 7тыс-еще более менее верю,потому что при росте этот уровень проскочили и не было там проторговки и задержки вообще,а вот ниже-не верю..Время до халвинга все меньше и меньше..Май уже наверное даже не в счет.Новый,локальный,или какой там-новый хай-должен произойти чуть раньше.Осталось 8 месяцев...За это время нужно упасть,потоптаться и вырасти.А тут еще запуск бакта все ожидают...Может новость чуть взбодрит рынок,а может ему будет пофиг...Посмотрим.
osafly
 
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