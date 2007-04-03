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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:07
К чёрту эти эйлеровы круги второй свежести. Раньше просадку быстро выкупали, а сегодня нет и объёмы никакие. Значит, будем дальше падать.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:10
Очень похожая ситуация, в том числе падение объемов, преобладание лонгов над шортами.
Думаю цена в 2 раза сложится как минимум до халвинга.
Не может такого быть, чтоб ежедневно сжигалось электричества больше, чем украинские АЭС вырабатывают, и кто то это финансировал безпрерывно.
Додано: Чет 29 сер, 2019 18:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так что,халвинг будем встречать не 15-20 тыс,а 4-5?? По Вашему,халвинг-убьет цену биткоина что ли??Обычно на таких новостях загодя растут,а после халвинга уже падают...Если хотят подчистую убить интерес к этому рынку,то да...будут делать так-как Вы пишите.Слаживать в несколько раз..А альты-будут бесплатно раздавать,в нагрузку??
Додано: Чет 29 сер, 2019 19:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да) Всегда было как обычно, а в этот раз именно когда вы купили будет наоборот) идем на 7-8к , потом отскок иии на 5-6 )) а уже потом туземун
Додано: Чет 29 сер, 2019 19:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я не купил.В падение до 7тыс-еще более менее верю,потому что при росте этот уровень проскочили и не было там проторговки и задержки вообще,а вот ниже-не верю..Время до халвинга все меньше и меньше..Май уже наверное даже не в счет.Новый,локальный,или какой там-новый хай-должен произойти чуть раньше.Осталось 8 месяцев...За это время нужно упасть,потоптаться и вырасти.А тут еще запуск бакта все ожидают...Может новость чуть взбодрит рынок,а может ему будет пофиг...Посмотрим.
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