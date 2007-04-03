Падає, але не так само. Дивіться графіки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 вер, 2019 20:09
osafly Фішки в казино треба теж з розумом підбирати, чи ні? Фішка цієї фішки - анонімність. Можна наркоту продавати, зброю, викуп за заручників брати, анонімні перекази робити? Чим інші фішки краще? Навіть той самий біток? Жодної практичної користі, лише розкручений бренд, цифрове золото. Тут бачу практичну користь. Лише час покаже, хто фартову фішку обрав.
Падає, але не так само. Дивіться графіки.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 01 вер, 2019 22:41
перша половина серпня показала, що тезеро/баксо-кАтлєти закінчилися, в другій половині повернулись до регулярних пампів шіткоїнів по кросу якби, улюбленці фортуни розташовані за ТОП-20
Додано: Нед 01 вер, 2019 22:49
Туземун!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 02 вер, 2019 10:27
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:12
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:48
+8% по монеро, на морозиво.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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