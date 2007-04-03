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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1564156515661567

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.8 5 111
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
8%
9
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 20:09

osafly Фішки в казино треба теж з розумом підбирати, чи ні? :P Фішка цієї фішки - анонімність. Можна наркоту продавати, зброю, викуп за заручників брати, анонімні перекази робити? Чим інші фішки краще? Навіть той самий біток? Жодної практичної користі, лише розкручений бренд, цифрове золото. Тут бачу практичну користь. Лише час покаже, хто фартову фішку обрав.
  osafly написав:Толку что она анонимная...И что дальше???Так же растет и так же падает как остальное г..

Падає, але не так само. Дивіться графіки.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:41

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:BCH-еще сложится прилично..

До бітка? За рахунок зростання бітка в $? Чи падіння BCH до $?

перша половина серпня показала, що тезеро/баксо-кАтлєти закінчилися, в другій половині повернулись до регулярних пампів шіткоїнів по кросу якби, улюбленці фортуни розташовані за ТОП-20 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:49

Туземун! :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:27

  Козак-характерник написав:Туземун! :P

Рано, еще не было сигнальной транзакции. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:12

  Козак-характерник написав:Туземун! :P

Да хоть бы оно к 1 битценту снова выросло :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:48

  andrein написав:
  Козак-характерник написав:Туземун! :P

Рано, еще не было сигнальной транзакции. :)

+8% по монеро, на морозиво. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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