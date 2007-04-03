andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.
Или как вариант, пофлетить на 5,5к, свозить на 2,8...1,7к и новый пик в 7...10к
Kriptogedon написав:А у меня ощущение что вы тут все либо в доле,
Де можна отримати свою частку?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Кучинелли написав:Всем привет.По бирже Куна кто то проконсультирует, есть ли там проблемы?Вопрос связан с тем, что смотрел на человека за торговым терминалом.Так он чтобы попасть на страничку торгов или баланса, раз по 5 кликал.Его кидало постоянно на новостную страницу про переход на эфир.Но торговать всё же мог, т к попадая на торги по монете ордера срабатывают.В ЛК ни ввести ни вывести ничего не может, кроме гривны, опять выбрасывает на новости или просто тупо не реагирует.Или с компом у него не лады.Или где почитать форум по Куне можно.Спасибо.Если кто знает, что там за особенности ещё есть.
andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.
Отоварити може й хочуть дорогим бітком, але прибуток фіксуватимуть не одразу через долар, а через альти, в першу чергу через анонімні: монеро, даш, зек. Ну й кефір, лайт, кеш. Через топ альту, переважно. Тому очікую сезон альтів і ікси. А потім вже тузедно. Очікуємо сезон альтів і сумачечі ікси...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.
Отоварити може й хочуть дорогим бітком, але прибуток фіксуватимуть не одразу через долар, а через альти, в першу чергу через анонімні: монеро, даш, зек. Ну й кефір, лайт, кеш. Через топ альту, переважно. Тому очікую сезон альтів і ікси. А потім вже тузедно. Очікуємо сезон альтів і сумачечі ікси...
Очень оптимистично насчет альты. Думаю до следующего лета пампа альты не будет, максимум подрастет немного вслед за пампом битка. Я так понял Nvidia и AMD не торопятся делать памп альты, а ждут что она сама подорожает за битком, т.е. пока их все устраивает. А вот ближе к концу 2020 там отпадут от эфира все 4-х гиговые видеокарты и будет хорошее время для пампа эфира и распродажи складов с видюхами. Кстати по некоторым оценкам, на данный момент 4-гиговые АМД-ешные поделки занимают 50% всего хэшрейта эфира и др.альтов.
Востаннє редагувалось andrein в Вів 03 вер, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.
Отоварити може й хочуть дорогим бітком, але прибуток фіксуватимуть не одразу через долар, а через альти, в першу чергу через анонімні: монеро, даш, зек. Ну й кефір, лайт, кеш. Через топ альту, переважно. Тому очікую сезон альтів і ікси. А потім вже тузедно. Очікуємо сезон альтів і сумачечі ікси...
Запам'ятайте! Сезон альти вже на порозі! Скоро зніматимемо вершки!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.
Отоварити може й хочуть дорогим бітком, але прибуток фіксуватимуть не одразу через долар, а через альти, в першу чергу через анонімні: монеро, даш, зек. Ну й кефір, лайт, кеш. Через топ альту, переважно. Тому очікую сезон альтів і ікси. А потім вже тузедно. Очікуємо сезон альтів і сумачечі ікси...
Очень оптимистично насчет альты. Думаю до следующего лета пампа альты не будет, максимум подрастет немного вслед за пампом битка. Я так понял Nvidia и AMD не торопятся делать памп альты, а ждут что она сама подорожает за битком, т.е. пока их все устраивает. А вот ближе к концу 2020 там отпадут от эфира все 4-х гиговые видеокарты и будет хорошее время для пампа эфира и распродажи складов с видюхами. Кстати по некоторым оценкам, на данный момент 4-гиговые АМД-ешные поделки занимают 50% всего хэшрейта эфира и др.альтов.