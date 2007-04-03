Кучинелли написав:

Всем привет.По бирже Куна кто то проконсультирует, есть ли там проблемы?Вопрос связан с тем, что смотрел на человека за торговым терминалом.Так он чтобы попасть на страничку торгов или баланса, раз по 5 кликал.Его кидало постоянно на новостную страницу про переход на эфир.Но торговать всё же мог, т к попадая на торги по монете ордера срабатывают.В ЛК ни ввести ни вывести ничего не может, кроме гривны, опять выбрасывает на новости или просто тупо не реагирует.Или с компом у него не лады.Или где почитать форум по Куне можно.Спасибо.Если кто знает, что там за особенности ещё есть.