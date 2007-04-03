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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1566156715681569>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 02:15

  andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.


Или как вариант, пофлетить на 5,5к, свозить на 2,8...1,7к и новый пик в 7...10к :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:40

  Kriptogedon написав:
  andrein написав:У меня такое ощущение,

А у меня ощущение что вы тут все либо в доле, либо ведетесь как хомячки - потому что как только ваши заупокойные возгласы усиливаются - так тут же резкий подскок вверх.
Совпадение? ))

В этот раз Аргентина и Венесуэла курс качнули, но это не надолго.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:39

  airmax78 написав:А насколько до этого просело?

-5 іксів. :(

  Kriptogedon написав:А у меня ощущение что вы тут все либо в доле,

Де можна отримати свою частку? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:44

  Кучинелли написав:Всем привет.По бирже Куна кто то проконсультирует, есть ли там проблемы?Вопрос связан с тем, что смотрел на человека за торговым терминалом.Так он чтобы попасть на страничку торгов или баланса, раз по 5 кликал.Его кидало постоянно на новостную страницу про переход на эфир.Но торговать всё же мог, т к попадая на торги по монете ордера срабатывают.В ЛК ни ввести ни вывести ничего не может, кроме гривны, опять выбрасывает на новости или просто тупо не реагирует.Или с компом у него не лады.Или где почитать форум по Куне можно.Спасибо.Если кто знает, что там за особенности ещё есть.

Почитать и поспрашивать можно тут:
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:48

  andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.

Отоварити може й хочуть дорогим бітком, але прибуток фіксуватимуть не одразу через долар, а через альти, в першу чергу через анонімні: монеро, даш, зек. Ну й кефір, лайт, кеш. Через топ альту, переважно. Тому очікую сезон альтів і ікси. А потім вже тузедно. Очікуємо сезон альтів і сумачечі ікси... :D

П.С. Подивився графіки, альта оновлює чергові низи до бітка. Хочуть маніпулі відібрати альту задешево.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:28

  Козак-характерник написав:
  andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.

Отоварити може й хочуть дорогим бітком, але прибуток фіксуватимуть не одразу через долар, а через альти, в першу чергу через анонімні: монеро, даш, зек. Ну й кефір, лайт, кеш. Через топ альту, переважно. Тому очікую сезон альтів і ікси. А потім вже тузедно. Очікуємо сезон альтів і сумачечі ікси... :D

П.С. Подивився графіки, альта оновлює чергові низи до бітка. Хочуть маніпулі відібрати альту задешево.

Очень оптимистично насчет альты. Думаю до следующего лета пампа альты не будет, максимум подрастет немного вслед за пампом битка. Я так понял Nvidia и AMD не торопятся делать памп альты, а ждут что она сама подорожает за битком, т.е. пока их все устраивает. А вот ближе к концу 2020 там отпадут от эфира все 4-х гиговые видеокарты и будет хорошее время для пампа эфира и распродажи складов с видюхами. Кстати по некоторым оценкам, на данный момент 4-гиговые АМД-ешные поделки занимают 50% всего хэшрейта эфира и др.альтов.
Востаннє редагувалось andrein в Вів 03 вер, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:42

  Козак-характерник написав:
  andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.

Отоварити може й хочуть дорогим бітком, але прибуток фіксуватимуть не одразу через долар, а через альти, в першу чергу через анонімні: монеро, даш, зек. Ну й кефір, лайт, кеш. Через топ альту, переважно. Тому очікую сезон альтів і ікси. А потім вже тузедно. Очікуємо сезон альтів і сумачечі ікси... :D

П.С. Подивився графіки, альта оновлює чергові низи до бітка. Хочуть маніпулі відібрати альту задешево.

Да, смешно пошутили.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 16:35

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Спасибо, у человека были проблемы с компом.Сейчас порядок.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:07

Запам'ятайте! Сезон альти вже на порозі! :P Скоро зніматимемо вершки! :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:49

  andrein написав:
  Козак-характерник написав:
  andrein написав:У меня такое ощущение, что этим флетом битка манипуляторы хотят как можно больше хомяков отоварить по 10000 за биток (а особенно тех, кто успел выскочить в бакс по более высокой цене). И только потом свозят на 5500, там закуп китов месяца на три и на 15000.

Отоварити може й хочуть дорогим бітком, але прибуток фіксуватимуть не одразу через долар, а через альти, в першу чергу через анонімні: монеро, даш, зек. Ну й кефір, лайт, кеш. Через топ альту, переважно. Тому очікую сезон альтів і ікси. А потім вже тузедно. Очікуємо сезон альтів і сумачечі ікси... :D

П.С. Подивився графіки, альта оновлює чергові низи до бітка. Хочуть маніпулі відібрати альту задешево.

Очень оптимистично насчет альты. Думаю до следующего лета пампа альты не будет, максимум подрастет немного вслед за пампом битка. Я так понял Nvidia и AMD не торопятся делать памп альты, а ждут что она сама подорожает за битком, т.е. пока их все устраивает. А вот ближе к концу 2020 там отпадут от эфира все 4-х гиговые видеокарты и будет хорошее время для пампа эфира и распродажи складов с видюхами. Кстати по некоторым оценкам, на данный момент 4-гиговые АМД-ешные поделки занимают 50% всего хэшрейта эфира и др.альтов.

Эфир алгоритм будет менять
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