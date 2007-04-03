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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:02
Козак-характерник написав:
Запам'ятайте! Сезон альти вже на порозі!
Скоро зніматимемо вершки!
Чем ты вершки собрался снимать??Ты ложку купил??Оптимист.Лайв раздел догола,а он все про анонимность.Казак,у тебя мания преследования
и фантазия как у Жюль Верна
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osafly
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