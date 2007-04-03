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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:02
Козак-характерник написав:
Запам'ятайте! Сезон альти вже на порозі!
Скоро зніматимемо вершки!
Чем ты вершки собрался снимать??Ты ложку купил??Оптимист.Лайв раздел догола,а он все про анонимность.Казак,у тебя мания преследования
и фантазия как у Жюль Верна
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osafly
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Додано: Вів 03 вер, 2019 21:34
osafly написав:
Казак,у тебя мания преследования
и фантазия как у Жюль Верна
Фантазьор, Ти мене називала...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 03 вер, 2019 23:04
Andrew_ написав: andrein написав:
Очень оптимистично насчет альты. Думаю до следующего лета пампа альты не будет, максимум подрастет немного вслед за пампом битка. Я так понял Nvidia и AMD не торопятся делать памп альты, а ждут что она сама подорожает за битком, т.е. пока их все устраивает. А вот ближе к концу 2020 там отпадут от эфира все 4-х гиговые видеокарты и будет хорошее время для пампа эфира и распродажи складов с видюхами. Кстати по некоторым оценкам, на данный момент 4-гиговые АМД-ешные поделки занимают 50% всего хэшрейта эфира и др.альтов.
Эфир алгоритм будет менять
Тогда эфир накроется медным тазом.
И будет стоить как EOS - долларов по 5-ть.
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andrein
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:11
Все притихли..На рынках штиль..Биток толкают в ж... Альты в ад. Никто ничего не берет на Укр.биржах даже с дисконтом..Все ждут "озарения" в какую сторону будет движение. Ситуация напоминает апрель-нач.мая,когда биток рос как на дрожжах,альты продолжали мудохаться где то в канаве..пока их не включили на месяц.Но в этот раз,наверное будет все гораздо более непредсказуемым.Даже кефир прокисает типа на росте битка.Как бы не скис совсем.Чего притихли?Страшно?????
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osafly
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:17
osafly написав:
Все притихли..На рынках штиль..Биток толкают в ж... Альты в ад. Никто ничего не берет на Укр.биржах даже с дисконтом..Все ждут "озарения" в какую сторону будет движение. Ситуация напоминает апрель-нач.мая,когда биток рос как на дрожжах,альты продолжали мудохаться где то в канаве..пока их не включили на месяц.Но в этот раз,наверное будет все гораздо более непредсказуемым.Даже кефир прокисает типа на росте битка.Как бы не скис совсем.Чего притихли?Страшно?????
Сцикотно
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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- Повідомлень: 26745
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