Чем ты вершки собрался снимать??Ты ложку купил??Оптимист.Лайв раздел догола,а он все про анонимность.Казак,у тебя мания преследования и фантазия как у Жюль Верна
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:02
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:34
Фантазьор, Ти мене називала...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 03 вер, 2019 23:04
Тогда эфир накроется медным тазом.
И будет стоить как EOS - долларов по 5-ть.
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все притихли..На рынках штиль..Биток толкают в ж... Альты в ад. Никто ничего не берет на Укр.биржах даже с дисконтом..Все ждут "озарения" в какую сторону будет движение. Ситуация напоминает апрель-нач.мая,когда биток рос как на дрожжах,альты продолжали мудохаться где то в канаве..пока их не включили на месяц.Но в этот раз,наверное будет все гораздо более непредсказуемым.Даже кефир прокисает типа на росте битка.Как бы не скис совсем.Чего притихли?Страшно?????
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:17
Сцикотно
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А тебе чего?? У тебя все уже позади.Впереди лишь потенциальные возможности,которые дает кэш и отсутствие всякого говна на счету.Чи ти вже знову цьго говно-Монеро набрав??
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:41
Вже купив-продав монеро. Зараз вичікую в доларі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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