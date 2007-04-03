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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1566156715681569

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:02

  Козак-характерник написав:Запам'ятайте! Сезон альти вже на порозі! :P Скоро зніматимемо вершки! :D

Чем ты вершки собрался снимать??Ты ложку купил??Оптимист.Лайв раздел догола,а он все про анонимность.Казак,у тебя мания преследования :mrgreen: и фантазия как у Жюль Верна :lol:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:34

  osafly написав:Казак,у тебя мания преследования :mrgreen: и фантазия как у Жюль Верна :lol:

Фантазьор, Ти мене називала... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 23:04

  Andrew_ написав:
  andrein написав: Очень оптимистично насчет альты. Думаю до следующего лета пампа альты не будет, максимум подрастет немного вслед за пампом битка. Я так понял Nvidia и AMD не торопятся делать памп альты, а ждут что она сама подорожает за битком, т.е. пока их все устраивает. А вот ближе к концу 2020 там отпадут от эфира все 4-х гиговые видеокарты и будет хорошее время для пампа эфира и распродажи складов с видюхами. Кстати по некоторым оценкам, на данный момент 4-гиговые АМД-ешные поделки занимают 50% всего хэшрейта эфира и др.альтов.

Эфир алгоритм будет менять

Тогда эфир накроется медным тазом. :)
И будет стоить как EOS - долларов по 5-ть.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На розгляд криптопанству предлагается одна из глобальных версий будущего движения.
Подсмотрено на tradingview :)Зображення
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все притихли..На рынках штиль..Биток толкают в ж... Альты в ад. Никто ничего не берет на Укр.биржах даже с дисконтом..Все ждут "озарения" в какую сторону будет движение. Ситуация напоминает апрель-нач.мая,когда биток рос как на дрожжах,альты продолжали мудохаться где то в канаве..пока их не включили на месяц.Но в этот раз,наверное будет все гораздо более непредсказуемым.Даже кефир прокисает типа на росте битка.Как бы не скис совсем.Чего притихли?Страшно????? :lol:
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:17

  osafly написав:Все притихли..На рынках штиль..Биток толкают в ж... Альты в ад. Никто ничего не берет на Укр.биржах даже с дисконтом..Все ждут "озарения" в какую сторону будет движение. Ситуация напоминает апрель-нач.мая,когда биток рос как на дрожжах,альты продолжали мудохаться где то в канаве..пока их не включили на месяц.Но в этот раз,наверное будет все гораздо более непредсказуемым.Даже кефир прокисает типа на росте битка.Как бы не скис совсем.Чего притихли?Страшно????? :lol:

Сцикотно :oops:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А тебе чего?? У тебя все уже позади.Впереди лишь потенциальные возможности,которые дает кэш и отсутствие всякого говна на счету.Чи ти вже знову цьго говно-Монеро набрав?? :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:41

  osafly написав:А тебе чего?? У тебя все уже позади.Впереди лишь потенциальные возможности,которые дает кэш и отсутствие всякого говна на счету.Чи ти вже знову цьго говно-Монеро набрав?? :D

Вже купив-продав монеро. Зараз вичікую в доларі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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