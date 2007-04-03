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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 20:12
Слева молот-справа серп
Это наш (бывший) советский герб
Хошешь жни,а хочешь куй
Все равно (на крипторынке) получишь ...
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osafly
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