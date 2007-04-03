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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1567156815691570

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Слева молот-справа серп
Это наш (бывший) советский герб
Хошешь жни,а хочешь куй
Все равно (на крипторынке) получишь ... :lol:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:03

А неплохо я эфир купил. Даже в просадке не побывал ттт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:17

  Vitaka написав:На розгляд криптопанству предлагается одна из глобальных версий будущего движения.


Глобальных версий движения биткоина на графиках с линейной ценовой шкалой не увидишь - слишком высокая волатильность. Логарифмическая нужна 8)
zРадио
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  #<1 ... 1567156815691570
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