|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 20:12
Слева молот-справа серп
Это наш (бывший) советский герб
Хошешь жни,а хочешь куй
Все равно (на крипторынке) получишь ...
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:03
А неплохо я эфир купил. Даже в просадке не побывал ттт.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31435
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3659 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:17
Vitaka написав:
На розгляд криптопанству предлагается одна из глобальных версий будущего движения.
Глобальных версий движения биткоина на графиках с линейной ценовой шкалой не увидишь - слишком высокая волатильность. Логарифмическая нужна
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3391
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 1867 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20002
|177558360
|
|
|6694
|1451930
|
Чет 05 вер, 2019 15:29
ЛОБ
|
|38
|44249
|
|