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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1567156815691570

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Слева молот-справа серп
Это наш (бывший) советский герб
Хошешь жни,а хочешь куй
Все равно (на крипторынке) получишь ... :lol:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:03

А неплохо я эфир купил. Даже в просадке не побывал ттт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:17

  Vitaka написав:На розгляд криптопанству предлагается одна из глобальных версий будущего движения.


Глобальных версий движения биткоина на графиках с линейной ценовой шкалой не увидишь - слишком высокая волатильность. Логарифмическая нужна 8)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:39

  zРадио написав:
  Vitaka написав:На розгляд криптопанству предлагается одна из глобальных версий будущего движения.


Глобальных версий движения биткоина на графиках с линейной ценовой шкалой не увидишь - слишком высокая волатильность. Логарифмическая нужна 8)


Особенно, если состоять в секте "криптозолота" 8) На логарифмической виден только рост :) А для зомби - самое то: лои всё время растут... Правда пики всё ниже... но на правильной шкале это почти не заметно... Но то такэ :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отложил кэш чтоб купить биток когда он достигнет отметки 25к, чтоб продать его по 100к, отговорите.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закрадывается чуйка, что как в 2017 году вот вот начнется новое ралли, что битка, что альтов. Там самый огонь начался во второй половине года и завершился в декабре для битка и в январе для альтов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:28

  Zebra написав:Отложил кэш чтоб купить биток когда он достигнет отметки 25к, чтоб продать его по 100к, отговорите.

:D Я отложил $$ дабы купить "павосемь", бо на десять ещё сходим после восьми.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:33

  Vitaka написав:
  Zebra написав:Отложил кэш чтоб купить биток когда он достигнет отметки 25к, чтоб продать его по 100к, отговорите.

:D Я отложил $$ дабы купить "павосемь", бо на десять ещё сходим после восьми.

Вангую до халвинга еще 4500-5500 увидим. Ажиотаж по хожу опережает сам факт события на год вперед. Плюс мировые торговые войны. Рано или поздно все эти хомки наедятся битка и его цена начнет сползать. Типа цикличность всплесков спроса.
Zebra
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