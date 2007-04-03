Слева молот-справа серп
Это наш (бывший) советский герб
Хошешь жни,а хочешь куй
Все равно (на крипторынке) получишь ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 вер, 2019 20:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Слева молот-справа серп
Это наш (бывший) советский герб
Хошешь жни,а хочешь куй
Все равно (на крипторынке) получишь ...
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:17
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:39
Особенно, если состоять в секте "криптозолота" На логарифмической виден только рост А для зомби - самое то: лои всё время растут... Правда пики всё ниже... но на правильной шкале это почти не заметно... Но то такэ
Додано: Нед 08 вер, 2019 11:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Отложил кэш чтоб купить биток когда он достигнет отметки 25к, чтоб продать его по 100к, отговорите.
Додано: Нед 08 вер, 2019 11:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Закрадывается чуйка, что как в 2017 году вот вот начнется новое ралли, что битка, что альтов. Там самый огонь начался во второй половине года и завершился в декабре для битка и в январе для альтов.
Додано: Нед 08 вер, 2019 11:28
Додано: Нед 08 вер, 2019 11:33
Вангую до халвинга еще 4500-5500 увидим. Ажиотаж по ходу опережает сам факт события на год вперед. Плюс мировые торговые войны. Рано или поздно все эти хомки наедятся битка и его цена начнет сползать. Типа цикличность всплесков спроса.
Додано: Нед 08 вер, 2019 11:47
Если на графике расставить прошедшие халвинги, то увидим, что пики идут спустя полгода...год после халвинга. И нынешний пузырь надули в четыре присеста, как и в 2017 году. Пока ничего нового не нарисовали.
Видимо нужно время, дабы изъять у хомякидзе монеты из оборота.
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