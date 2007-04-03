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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1568156915701571

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:19

  Vitaka написав:Если на графике расставить прошедшие халвинги, то увидим, что пики идут спустя полгода...год после халвинга


Через 1.5 - что в 2013-м, что в 2017-м
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:26

  zРадио написав:
  Vitaka написав:Если на графике расставить прошедшие халвинги, то увидим, что пики идут спустя полгода...год после халвинга


Через 1.5 - что в 2013-м, что в 2017-м

Тем более, май 2020 плюс 1,5 года = глубокая осень 2021. Мне без разницы сколько стоит бетховен :) Мне бы всего ничего: правильную точку входа и верное направление движения.

Кстати, очень наглядный пример с логарифмой :) на ней шо $1, шо $100 смотрятся практически на одном уровне - самое то для зомби :) Как думаете, кто вошел патринадцать когда выйдут с прибылью? И выйдут ли вообще? :mrgreen:

Оно конечно, если дедушка достался пааднаму (доллару), то логарифмическая шкала нипочем.

А на самой обыкновенной шкале смотрится как-то по другому:
Зображення

Оно конечно можно и выход вверх нарисовать, но надо в капу вливать свежие, настоящие деньги. Вобщем, время покажет :)
Vitaka
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  #<1 ... 1568156915701571
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