Через 1.5 - что в 2013-м, что в 2017-м
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:19
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:26
Тем более, май 2020 плюс 1,5 года = глубокая осень 2021. Мне без разницы сколько стоит бетховен Мне бы всего ничего: правильную точку входа и верное направление движения.
Кстати, очень наглядный пример с логарифмой на ней шо $1, шо $100 смотрятся практически на одном уровне - самое то для зомби Как думаете, кто вошел патринадцать когда выйдут с прибылью? И выйдут ли вообще?
Оно конечно, если дедушка достался пааднаму (доллару), то логарифмическая шкала нипочем.
А на самой обыкновенной шкале смотрится как-то по другому:
Оно конечно можно и выход вверх нарисовать, но надо в капу вливать свежие, настоящие деньги. Вобщем, время покажет
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:32
Оператор єдиної ліцензованої фондової біржі на Сейшельських островах — MERJ Exchange — провів перше у світовій історії публічне розміщення акцій (IPO) на основі блокчейна.
+50грн !
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:37
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:37
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:47
в такому випадку можна бути не просто адептом ходла бітка, а розглядати варіанти по кросу, ... наприклад, WIN на низах по 2-3 сатоші, продаж на тесті 10, ... для таких терплячих є безліч цікавих варіантів
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