Через 1.5 - что в 2013-м, что в 2017-м
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:19
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:26
Тем более, май 2020 плюс 1,5 года = глубокая осень 2021. Мне без разницы сколько стоит бетховен Мне бы всего ничего: правильную точку входа и верное направление движения.
Кстати, очень наглядный пример с логарифмой на ней шо $1, шо $100 смотрятся практически на одном уровне - самое то для зомби Как думаете, кто вошел патринадцать когда выйдут с прибылью? И выйдут ли вообще?
Оно конечно, если дедушка достался пааднаму (доллару), то логарифмическая шкала нипочем.
А на самой обыкновенной шкале смотрится как-то по другому:
Оно конечно можно и выход вверх нарисовать, но надо в капу вливать свежие, настоящие деньги. Вобщем, время покажет
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:32
Оператор єдиної ліцензованої фондової біржі на Сейшельських островах — MERJ Exchange — провів перше у світовій історії публічне розміщення акцій (IPO) на основі блокчейна.
+50грн !
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:37
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:47
в такому випадку можна бути не просто адептом ходла бітка, а розглядати варіанти по кросу, ... наприклад, WIN на низах по 2-3 сатоші, продаж на тесті 10, ... для таких терплячих є безліч цікавих варіантів
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сегодня всем, кто носил на Битфайнексе шорты NEO, эти самые шорты наглым образом сняли, обнажили срам => $18.889
И BCH днями ранее подобное сотворил, но не так нагло.
Додано: Чет 12 вер, 2019 23:49
Рівно 3 місяці тому, 13 червня на парі ETP/BTC був стрибок в 400 разів до 0,09. Я тоді продав лише по 0.00024.
На Bitfinex нещодавно ф'ючерси ввели, ще торгувати не пробував.
Не впевнений, що це перше IPO на основі блокчейна.
Тема акцій на основі блокчейна цікава, але законодавство не спішить за інноваціями. Деякі держави визнали криптовалюту платіжним засобом чи як там, а от захищати реальну власність на блокчейні уряди держав зовсім не поспішають. Прирівняти власність на блокчейні до реальної власності - це все одно що відкрити скриньку пандори. Гроші для купівлі таких акцій уже готові - це криптовалюта, біржі також до вибору, до кольору. Наслідки таких дій важко буде передбачити, орієнтовно піде значний ріст як криптовалют так і власності на блокчейні, далі оговтаються - заборонять, на ринку американські гірки і т. д. Бояться цього, ще не один рік може минути, але процеси йдуть, вони не можуть не йти. Он уже український гігант Метінвест щось купує через блокчейн-платформу we.trade.
Накопичиться критична маса і прорве. А от які криптовалюти зроблять мегаікси на цьому - не берусь судити.
Додано: Суб 14 вер, 2019 07:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Риппл - самая стабильная крипта. Она и заменит фиат.
Додано: Суб 14 вер, 2019 07:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
сама хайпова і сміттєва крипта.
дуже агресивний маркетинг, ці довбурі пхались і в банки і в системи переказів обманюючи людей, що вони вже от там, вже про все домовились - по факту - проплачений смердючий пі-ар
згине за рік-другий
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 вер, 2019 07:49
Не. Так и будет болтаться на уровне 25с за монету.
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