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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:24
airmax78 написав:
Не. Так и будет болтаться на уровне 25с за монету.
Эфир еще держите? Вангую, что он дойдет до $700 - это будет 50% коррекции по ФИБО, но сколько времени понадобится - сложно сказать. Я его держу к битку.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 23:39
Сейчас мне думается биток выстраивает некоторый сетап перед походом выше. Вангую его обвал в 2020 году, после халвинга - сейчас на ожиданиях загонят цену повыше, а потом втаренные будут завидовать тем, кто продаст его раньше них.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 00:10
Zebra написав: airmax78 написав:
Не. Так и будет болтаться на уровне 25с за монету.
Эфир еще держите? Вангую, что он дойдет до $700 - это будет 50% коррекции по ФИБО, но сколько времени понадобится - сложно сказать. Я его держу к битку.
Держу. Я удачно купил. Даже в просадке не побывал (как обычно).
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