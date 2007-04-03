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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1569157015711572

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:24

  airmax78 написав:Не. Так и будет болтаться на уровне 25с за монету.

Эфир еще держите? Вангую, что он дойдет до $700 - это будет 50% коррекции по ФИБО, но сколько времени понадобится - сложно сказать. Я его держу к битку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас мне думается биток выстраивает некоторый сетап перед походом выше. Вангую его обвал в 2020 году, после халвинга - сейчас на ожиданиях загонят цену повыше, а потом втаренные будут завидовать тем, кто продаст его раньше них.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 00:10

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Не. Так и будет болтаться на уровне 25с за монету.

Эфир еще держите? Вангую, что он дойдет до $700 - это будет 50% коррекции по ФИБО, но сколько времени понадобится - сложно сказать. Я его держу к битку.

Держу. Я удачно купил. Даже в просадке не побывал (как обычно).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 04:09

  Zebra написав:
  Andrew_ написав:
  Zebra написав:Сижу в эфире, разворот скоро уже.

таргеты? 250$ будет?

Не могу сказать, к доллару не исключаю просадку даже до $50
играю исключительно к битку - не верю в бесконечный хайп по нему, просто идет одна волна, потом интерес угасает, пересаживается толпа за другой игровой стол
эфир значительно более полезная монета, вон даже московские выборы на платформе эфира запилили - Эфириум это не мертвый проект, это недооцененный к биткоину проект, который находит реальное применение повсеместно как блокчейн платформа, в отличие от всего остального шлака.


Zebra в очередной раз оказался прав!
С 6 сентября Эфир к Битку +12.5%, EOS к Битку +27,5%
И похоже скоро вся первая десятка хорошо прокатится вверх.
Честно говоря, ожидал большей просадки до этого.
for_u
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