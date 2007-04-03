Сейчас мне думается биток выстраивает некоторый сетап перед походом выше. Вангую его обвал в 2020 году, после халвинга - сейчас на ожиданиях загонят цену повыше, а потом втаренные будут завидовать тем, кто продаст его раньше них.
Не могу сказать, к доллару не исключаю просадку даже до $50 играю исключительно к битку - не верю в бесконечный хайп по нему, просто идет одна волна, потом интерес угасает, пересаживается толпа за другой игровой стол эфир значительно более полезная монета, вон даже московские выборы на платформе эфира запилили - Эфириум это не мертвый проект, это недооцененный к биткоину проект, который находит реальное применение повсеместно как блокчейн платформа, в отличие от всего остального шлака.
Zebra в очередной раз оказался прав! С 6 сентября Эфир к Битку +12.5%, EOS к Битку +27,5% И похоже скоро вся первая десятка хорошо прокатится вверх. Честно говоря, ожидал большей просадки до этого.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.