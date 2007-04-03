Эфир еще держите? Вангую, что он дойдет до $700 - это будет 50% коррекции по ФИБО, но сколько времени понадобится - сложно сказать. Я его держу к битку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:24
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сейчас мне думается биток выстраивает некоторый сетап перед походом выше. Вангую его обвал в 2020 году, после халвинга - сейчас на ожиданиях загонят цену повыше, а потом втаренные будут завидовать тем, кто продаст его раньше них.
Додано: Нед 15 вер, 2019 00:10
Додано: Нед 15 вер, 2019 04:09
Zebra в очередной раз оказался прав!
С 6 сентября Эфир к Битку +12.5%, EOS к Битку +27,5%
И похоже скоро вся первая десятка хорошо прокатится вверх.
Честно говоря, ожидал большей просадки до этого.
Додано: Нед 15 вер, 2019 13:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
for_u, рост кроссов - это результат флэта дедушки и слегка припавшей доминации того же дедушки. Я бы пока не сильно радовался касательно альтов.
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Блокчейн эфириума находит реальное применение в банковской сфере, в отличие от рипла.
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:01
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:34
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что господа! Мы начинаем альтсезон?
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